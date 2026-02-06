¡Revuelo en el gallinero político! PS le hace ojitos a Jeannette Jara y deja abierta la puerta para sumarla a sus filas

¡Revuelo en el gallinero político! PS le hace ojitos a Jeannette Jara y deja abierta la puerta para sumarla a sus filas

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

La nueva movida judicial de la defensa de Ángela Vivanco que podría sacarla de la cárcel

La nueva movida judicial de la defensa de Ángela Vivanco que podría sacarla de la cárcel

¡Se complica todo! Problemas de última hora en la salida de Zavala de Colo Colo
La justicia avanza: Acusado por homicidios de Emmanuel Sánchez y Ronald Ojeda será extraditado a Chile

La justicia avanza: Acusado por homicidios de Emmanuel Sánchez y Ronald Ojeda será extraditado a Chile

¡Ya tiene interesados! Los clubes que siguen a Cristiano Ronaldo por posible salida de Arabia

¿No había nadie más? Indignación por rival de Colo Colo Femenino en la Noche Alba
Así recordó Magdalena Piñera a su padre Sebastián tras dos años de su partida

VIDEO | “Cómo dejar de pensar en ti”: Así recordó Magdalena Piñera a su padre Sebastián tras dos años de su partida

¡Le tienen mucha fe! DT del Elche llena de elogios a Lucas Cepeda

¡Una muy mala noticia! Dan a conocer la gravedad de la lesión de Esteban Pavez
Fernando Ortiz en Colo Colo.

¡Le falta un hombre más! Fernando Ortiz señala el puesto que necesita cubrir en Colo Colo
Persona clave revisó videos antes que la PDI: Familia de María Elcira reacciona a insólito vuelco en el caso

Persona clave revisó videos antes que la PDI: Familia de María Elcira reacciona a insólito vuelco en el caso

En los últimos días, la excandidata presidencial Jeannette Jara abrió un espacio de incertidumbre al reconocer que está reflexionando sobre su militancia en el Partido Comunista (PC). Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron movimientos en el Partido Socialista (PS), desde donde algunos militantes la invitaron a dejar su actual colectividad y sumarse a su proyecto político.

Recordemos que la distancia entre Jara y el PC se acrecentó luego que Hugo Gutiérrez afirmara que “no podría haber nadie que creyera que Cuba es una dictadura. Y si alguien lo cree, esa persona no puede estar en este partido“. Dichas declaraciones tensionaron al máximo la relación entre la excandidata y su partido de toda la vida. 

¿Entrada triunfal al PS? 

Bajo ese escenario, la propia presidenta del PS, Paulina Vodanovic, habló sobre las invitaciones que le han hecho a Jara para sumarse al partido. En ese sentido, señaló que su colectividad va a “estar ahí” para la excandidata presidencial, pero aclaró que no buscan forzarla a tomar una decisión. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

En entrevista con T13 Radio, Vodanovic expresó que tiene “un cariño enorme por Jeannette. En lo personal, creo que tiene un reconocimiento de toda la centroizquierda por la labor que cumplió excelentemente como candidata”.

“Nosotros como Partido Socialista siempre hemos sido muy respetuosos de los demás partidos políticos, de las decisiones que adopten y, en este caso, además de la decisión eventual que ella pudiera adoptar, lo único que ha dicho Jeannette Jara es que está en un periodo de reflexión”, aclaró. 

En cuanto a los ofrecimientos de unirla al PS, Vodanovic señaló que “todos la queremos y la podríamos recibir de muy buena manera, pero yo quisiera que se entienda aquí que la política tiene tiempos, tiene periodos y sobre todo tiene una reflexión personal".

A modo de cierre, dejó la invitación sobre la mesa: “Decir que el PS la invita, la está esperando con los brazos abiertos y todo eso yo creo que es forzar una decisión que ella tiene que pensar, meditar, y que además tiene que ver con algo que tiene que ver con la política pero también con algo personal (...) Jeannette sabe que cuenta con nuestro aprecio, con nuestro cariño, vamos a estar ahí“.

Te puede interesar: “La derrota siempre es breve”: Jeannette Jara desafía al PC por Venezuela y exige una “reflexión incómoda” tras triunfo de Kast

NOTAS DESTACADAS

La nueva movida judicial de la defensa de Ángela Vivanco que podría sacarla de la cárcel

La nueva movida judicial de la defensa de Ángela Vivanco que podría sacarla de la cárcel

¡Se complica todo! Problemas de última hora en la salida de Zavala de Colo Colo
La justicia avanza: Acusado por homicidios de Emmanuel Sánchez y Ronald Ojeda será extraditado a Chile

La justicia avanza: Acusado por homicidios de Emmanuel Sánchez y Ronald Ojeda será extraditado a Chile

¡Ya tiene interesados! Los clubes que siguen a Cristiano Ronaldo por posible salida de Arabia

¿No había nadie más? Indignación por rival de Colo Colo Femenino en la Noche Alba
Así recordó Magdalena Piñera a su padre Sebastián tras dos años de su partida

VIDEO | “Cómo dejar de pensar en ti”: Así recordó Magdalena Piñera a su padre Sebastián tras dos años de su partida

¡Le tienen mucha fe! DT del Elche llena de elogios a Lucas Cepeda

¡Una muy mala noticia! Dan a conocer la gravedad de la lesión de Esteban Pavez
Fernando Ortiz en Colo Colo.

¡Le falta un hombre más! Fernando Ortiz señala el puesto que necesita cubrir en Colo Colo
Persona clave revisó videos antes que la PDI: Familia de María Elcira reacciona a insólito vuelco en el caso

Persona clave revisó videos antes que la PDI: Familia de María Elcira reacciona a insólito vuelco en el caso
¡A dos años de su muerte! La emotiva conmemoración de amigos y cercanos de Sebastián Piñera en Lago Ranco

FOTOS | ¡A dos años de su muerte! La emotiva conmemoración de amigos y cercanos de Sebastián Piñera en Lago Ranco
Colo-Colo vs Everton: El partido que puede decidir el futuro de Fernando Ortiz

Colo-Colo vs Everton: El partido que puede decidir el futuro de Fernando Ortiz
¿La oportunidad de La Roja? Las críticas que ponen en jaque la era Manuel Pellegrini en el Betis

¿La oportunidad de La Roja? Las críticas que ponen en jaque la era Manuel Pellegrini en el Betis

¡Advertencia del Samurai! Johnny Herrera insta a Meneghini a dar señales claras en la U
Unión Española toma drástica medida para evitar la B ¿Nuevo terremoto en el fútbol chileno?

Unión Española toma drástica medida para evitar la B ¿Nuevo terremoto en el fútbol chileno?
¡Acusó miedo a hinchas! Diego Rivarola se lanzó contra autoridades tras decisión sobre duelo en Talcahuano

¡Acusó miedo a hinchas! Diego Rivarola se lanzó contra autoridades tras decisión sobre duelo en Talcahuano
¿Libertarios en crisis? La dura acusación de Cristián Labbé contra Johannes Kaiser

¿Libertarios en crisis? La dura acusación de Cristián Labbé contra Johannes Kaiser

¡Otro golpe a la billetera! Los millones que tendría que pagar Colo Colo para despedir a Fernando Ortiz
¡Tenía tan solo 19 años! La emotiva despedida a joven auxiliar fallecido en brutal accidente en Pitrufquén

¡Tenía tan solo 19 años! La emotiva despedida a joven auxiliar fallecido en brutal accidente en Pitrufquén
El histórico récord que perdió Colo Colo tras dura derrota ante Deportes Limache

¡"Me siento capacitado"! Jugador de Colo Colo apunta a ser el nuevo capitán del equipo