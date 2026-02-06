¡Revuelo en el gallinero político! PS le hace ojitos a Jeannette Jara y deja abierta la puerta para sumarla a sus filas

En los últimos días, la excandidata presidencial Jeannette Jara abrió un espacio de incertidumbre al reconocer que está reflexionando sobre su militancia en el Partido Comunista (PC). Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron movimientos en el Partido Socialista (PS), desde donde algunos militantes la invitaron a dejar su actual colectividad y sumarse a su proyecto político.

Recordemos que la distancia entre Jara y el PC se acrecentó luego que Hugo Gutiérrez afirmara que “no podría haber nadie que creyera que Cuba es una dictadura. Y si alguien lo cree, esa persona no puede estar en este partido“. Dichas declaraciones tensionaron al máximo la relación entre la excandidata y su partido de toda la vida.

¿Entrada triunfal al PS?

Bajo ese escenario, la propia presidenta del PS, Paulina Vodanovic, habló sobre las invitaciones que le han hecho a Jara para sumarse al partido. En ese sentido, señaló que su colectividad va a “estar ahí” para la excandidata presidencial, pero aclaró que no buscan forzarla a tomar una decisión.

En entrevista con T13 Radio, Vodanovic expresó que tiene “un cariño enorme por Jeannette. En lo personal, creo que tiene un reconocimiento de toda la centroizquierda por la labor que cumplió excelentemente como candidata”.

“Nosotros como Partido Socialista siempre hemos sido muy respetuosos de los demás partidos políticos, de las decisiones que adopten y, en este caso, además de la decisión eventual que ella pudiera adoptar, lo único que ha dicho Jeannette Jara es que está en un periodo de reflexión”, aclaró.

En cuanto a los ofrecimientos de unirla al PS, Vodanovic señaló que “todos la queremos y la podríamos recibir de muy buena manera, pero yo quisiera que se entienda aquí que la política tiene tiempos, tiene periodos y sobre todo tiene una reflexión personal".

A modo de cierre, dejó la invitación sobre la mesa: “Decir que el PS la invita, la está esperando con los brazos abiertos y todo eso yo creo que es forzar una decisión que ella tiene que pensar, meditar, y que además tiene que ver con algo que tiene que ver con la política pero también con algo personal (...) Jeannette sabe que cuenta con nuestro aprecio, con nuestro cariño, vamos a estar ahí“.

