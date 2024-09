JC Rodríguez sufre encerrona por cuarta vez: sorprende a compañeros con tranquilo relato

Durante la jornada en el matinal Contigo en la Mañana, el conductor Julio César Rodríguez sorprendió a sus compañeros de panel al revelar que había sufrido una violenta encerrona en la que le quitaron su auto, teléfono y mochila. “No había llegado mi compañero, llegó tarde, porque fue una víctima más de la delincuencia” contó en el programa Monserrat Álvarez.

Una vez que el periodista ya se unió al programa declaró que “sí, me asaltaron ayer en la noche. Me quitaron mi auto, se llevaron mi teléfono y mi mochila. Me hicieron como una mini encerrona” contó ante lo que Álvarez lo interrumpió y le dijo que “obviamente le estás bajado el perfil, pero te amenazaron con pistolas y te quedaste sin nada, en medio de la calle, en la noche”.

Panel impactado por relato de JC Rodríguez

“Fue una situación bastante ridícula. Yo pensé que me estaban saludando; los saludé, bajé velocidad, y en una parte donde había que frenar, se bajan con pistolas” detalló el periodista para luego recordar que “como yo estaba distraído, vi las pistolas y me bajé altiro. Me pusieron una pistola en la cabeza pidiéndome el cortacorriente. Era una pistola media falsa”.

Bajo esta misma línea mencionó. “Eran cuatro, estaban tapados, se les veía los puros ojos. Me quitaron las cosas que traía en el bolsillo y se fueron (...) como los vi chicos, dije ‘ah, que me peguen un balazo por avanzar’, así que me baje”. “Julio, tampoco es bueno normalizar esto”, lo interrumpió Allison Göhler.

“No, si es grave, pero tampoco voy a tener aquí una actitud alaraca o voy a ser una persona que no soy. Creo que lo que la gente valora de uno es ser como es. Este comportamiento es mi comportamiento real” aclaró el periodista. "Lo que pasa es que nosotros todos los días hablamos de estas cosas y, cuando a uno le pasa, uno tiende a ofuscarse más y a sobrereaccionar más porque te pasa a ti y lo viviste" agregó Roberto Cox.

