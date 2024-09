JC Rodríguez queda impactado con confesión de abogada famosa en plataforma para adultos: "¿Tan bien te va en esto?"

En una reciente entrevista realizada por Julio César Rodríguez para el canal de YouTube de la plataforma para adultos Arsmate, debió entrevistar a Danyy Blonde una de las mujeres más cotizadas dentro de la página conocida por ser el “Onlyfans chileno”. Cabe mencionar que solo en Instagram la modelo tiene 150 mil seguidores.

La creadora de contenidos le contó al periodista que su principal fuente de ingresos es a través de la venta de fotografías eróticas dentro de esta plataforma y aseguró que suele regalonear a sus seguidores adaptando sus contenidos a las solicitudes que le mandan. Así mismo contó que a veces le piden colaboraciones con otras mujeres.

JC Rodríguez entrevista a cotizada modelo de OnlyFans

“Arsmate marcó un antes y un después en mi experiencia del alto contenido, porque facilitó el hecho de poder vender, de no tener que estar respondiendo el WhatsApp, sino que ellos pueden pagar de manera más fácil y facilita la conversación con el suscriptor” aseguró Danyy agregando cual era su carrera antes de ser parte de esta página.

Además agregó que “de momento, es mi ingreso principal. Yo antes estudié Derecho, pero nunca lo ejercí, porque ni siquiera siendo abogada iba a ganar lo que estoy ganando en Arsmate hoy”. Sobre la misma el comunicador le preguntó si terminaría su carrera. “Puede que sí, puede que no. Ahí se va viendo en el tiempo” dijo.

“¿Tan bien te va en esto que no quieres terminar Derecho? Increíble” respondió Rodríguez. “Ese es el tema. Cuando yo salí de la carrera, me metí por aquí y por allá para saber cuánto estaban ganando los colegas y no... yo dije ‘me quedo con Arsmate’” cerró la mujer. Es importante decir que esta es la tercera entrevista que el periodista realiza a una estrella de Arsmate.

