Lo deja en evidencia: JC Rodríguez molesto pone en duda a expareja de denunciante de Boric

El amigo de la denunciante del presidente Gabriel Boric, reveló en el matinal Contigo en la Mañana que es expareja de la mujer. En concreto el profesional llamado Jaime García Bozzo confirmó que pertenecía al Partido Republicano, el cual es liderado por el político de extrema derecha José Antonio Kast y aseguró que su rol no era de defensor de la víctima, sino que de "acompañante".

“Esto (la acusación contra Boric) tenga que ver con eso, yo no soy el denunciante. Esta denuncia nunca fue la intención hacerla pública, esto hasta el día de ayer era una denuncia que estaba con la intención que fuese privada” partió diciendo en el matinal el abogado sobre su militancia política en el partido antes mencionado.

¿Qué declaró la expareja de la denunciante de Boric?

Bajo esta misma línea, el profesional aseguró que se enteró del contenido de la denuncia tras asistir como acompañante a una audiencia judicial vía Zoom. “Yo me entero de esto en la entrevista con la fiscal de Magallanes, antes no”, afirmó. “Yo no hablé en esa entrevista y por mi calidad de abogado estaba habilitado para estar en esa audiencia, pero no tengo calidad procesal de querellante ni de asesor. Ella estaba nerviosa y me pide que la acompañe, así yo me entero de esto” dijo.

Adema señaló que ”es de mi propiedad. ¿Cómo pasa esto y cómo se relaciona con el asalto? Yo con esta persona terminé hace bastante años y en esa época cuando éramos pareja yo compro el auto y queda a mi nombre. Ella me pagó el auto, yo lo saqué porque podía sacarlo, pero el auto es de ella”. En ese minuto, Rodríguez lo interrumpió y le consultó. “Pero usted es abogado, ¿cómo no le traspasó el auto? ¿Cinco años sin traspasarle el auto?” preguntó.

“Yo ni siquiera manejo, así que no sé mucho del asunto” mencionó el sujeto. A lo que el periodista puso en duda su credibilidad. “Lo que es difícil de creer... no te estoy tratando de mentiroso, ah, pero es difícil de creer que tú no hayas estado al tanto de que iba a denunciar al Presidente y tú te prestaras para estar al lado y que después de eso no le hayas preguntado más detalles de la situación, qué relación tenía ella con Boric, por qué lo estaba denunciando. Tú no tienes ningún pormenor, tú asististe a algo y luego te fuiste para la casa a comer un pan con mermelada. No es creíble” comentó.

