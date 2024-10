JC Rodríguez furia en vivo tras conocer nuevo antecedente del caso Monsalve: "Esto desnuda la incompetencia"

Durante la jornada en el matinal Contigo en la Mañana, el conductor Julio Cesar Rodríguez se mostró furia por el nuevo antecedente que salió a la luz en el caso en contra del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve. Recordemos que el médico y político fue denunciado por violación a una funcionaria del gobierno.

Recordemos que, los hechos denunciados en contra del ex secretario de Estado habrían ocurrido el pasado 22 de septiembre cuando el llamado "jefe de las Policías" citó a una trabajadora de su cartera a comer al restaurante Ají Seco Místico en Santiago Centro, para luego de unos pisco sour llevarla a su hotel y cometer el presunto delito.

¿Qué dijo JC Rodríguez sobre el caso?

“Todos estos procedimientos de levantamiento de cámaras y, al parecer, del teléfono, la hizo el Departamento de Inteligencia. Por lo tanto, los agentes de la PDI no sabían que se habían hecho estas pericias. Parece loco lo que voy a decir, pero parece todo una gran desinteligencia, pero era producto de que había actuado Inteligencia antes” partió diciendo Rodríguez sobre la sorpresa que se llevó la Policía al enterarse que Mosnalve había iniciado las pericias.

Bajo esta misma línea agregó que "esto sólo desnuda la incompetencia, mediocridad e irresponsabilidad de Monsalve. Resulta que tiene que parar toda la investigación de Inteligencia porque el perla se va a chupar con una señorita al Ají Seco un domingo en la tarde, sin ni siquiera escolta” dijo.

“Toda esta cadena fatal, lamentablemente, es porque el hombre llegó y se le ocurrió decirle a los escoltar ‘váyanse, me voy a comer a este restaurante al centro’, me junto con una subalterna, me tomo unos tontos pisco sour y después se da cuenta que a lo mejor lo drogaron. ¿Cómo funcionaba esta cabeza? ¿Qué le pasaba?”, se preguntó el comunicador.

Finalmente el comunicador declaró que “si tú dejai solo al ministro de Bienes Nacional o de Agricultura... pero (el de Interior) no se debe. Estamos hablando el jefe de seguridad del país, de la persona más importante en materia de seguridad”. Recordemos que, hasta la fecha aun no se realiza la formalización en contra del ex secretario de Estado.

