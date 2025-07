¡Se dijeron de todo! Irací Hassler y Mario Desbordes mantienen fuego cruzado tras incendio que remeció Santiago

Durante la jornada se inició un nuevo round entre Irací Hassler y Mario Desbordes por la polémica que sacude a Santiago luego de que en una semana se produjera una violenta pelea entre guardias de seguridad y comerciantes ambulantes; además de un incendio en un edificio cercano a Plaza de Armas en Santiago Centro.

Tras estos hechos, la exalcaldesa y el actual alcalde se han lanzado la pelota para buscar responsables por el comercio desmedido y el hallazgo de comercio ilegal y cianuro en el edificio quemado. Para T13 Radio el alcalde señaló que “el incendio sigue. Estuve recién en conversación con el comandante de Bomberos aquí en terreno, y el incendio está todavía sin sofocar completamente”.

¿Qué se dijeron Hassler y Desbordes?

“Obviamente estamos haciendo todo lo necesario para ayudar a la gente que sufrió las consecuencias de este incendio, que no tiene, además, ninguna responsabilidad de lo que pasó”, añadió. Respecto a la fiscalización de antiguos edificios de la comuna, el alcalde aseguró que “estamos en eso con harta fuerza. Mira, hay galerías que hemos chequeado, y es información que se sabe por años ya, que están funcionando sin recepción de obras, sin instalaciones eléctricas adecuadas”.

“Aquí, a cuadras del Palacio Consistorial, hay algunos que ni siquiera con una patente comercial. Y la verdad es que llevan años sin arreglar esto y no encontramos que haya una solución inmediata. Así que hace ya 10 días yo firmé la clausura y el desalojo de esos lugares”, añadió. Además, aseguró que “no sabíamos desde el municipio que este cine estaba cerrado, porque ya no se usaba no más, estaba siendo usado como bodega, así que estamos investigando ahora quiénes son los propietarios, por qué se arrendó, por qué había bodegaje ahí, por qué además había elementos de estos plásticos”.

Por su parte, Irací Hassler indicó que “efectivamente aquí hay que hacer una revisión de muchas cosas, lo tendrá que hacer tanto Bomberos para poder identificar exactamente cuál es el motivo que detona este incendio, pero también obviamente revisar si se hicieron las fiscalizaciones, el cumplimiento que tenía este lugar de la normativa, porque lamentablemente cuando no se cumplen las normas hay una afectación que viven las personas”.

Consultada sobre si durante su mandato manejaba información sobre este bodegaje en edificios cercanos a Plaza de Armas, la ex alcaldesa dijo en Radio Universo que “no, aquí hay más de siete meses de una nueva gestión, entonces yo creo que más que pensar si es que cuánto tiempo lleva un bodegaje, por ejemplo, a mí me parece que es importante que eso se fiscalice”.

“Y si las autoridades actuales están en conocimiento de aquello o ya estaban en conocimiento de aquello, obviamente su tarea es fiscalizar y por tanto evitar que se malutilice en pleno centro de Santiago, en plena Plaza de Armas, un lugar como bodegaje”, complementó. Por si las dudas, precisó que “del bodegaje nunca hubo denuncia y no tenía conocimiento de que esto se estaba utilizando de esta manera. Probablemente antes no se utilizaba de esta manera y es también una situación nueva. Ustedes saben que ha habido cambios también en el uso de ese espacio”.

