¡Internet no se lo perdonó! Chef internacional desata polémica al afirmar que la marraqueta es peruana

Durante el viral “mundial de desayunos” impulsado por el streamer español Ibai Llanos —instancia en la que Perú superó a Chile en semifinales y ambos defendieron la marraqueta como su gran propuesta—, se encendió otra disputa culinaria. El chef peruano Giacomo Bocchio afirmó que este pan tradicional es propio de la gastronomía de su país.

“Otro elemento importantísimo, la marraqueta. El pan de Tacna, típico de Tacna. El nombre de marraqueta se encuentra desde Chile hasta Bolivia”, partió explicando el chef en un video de su canal de YouTube.

El especialista comentó que, mientras realizaba una consultoría en Chiclayo, se encontró con un pan que también se llama marraqueta, aunque con una apariencia diferente.

Expertos responden

La polémica afirmación no tardó en generar eco en Chile, donde especialistas reaccionaron de inmediato. Entre ellos, el historiador Cristóbal García-Huidobro entregó una réplica desde la perspectiva histórica.

“Con el debido respeto al chef peruano, la marraqueta existe en Tacna solamente porque los chilenos la llevaron. No hay que olvidar que Tacna fue territorio chileno desde el periodo de Conquista de esa parte del Perú, desde 1880 hasta 1929, son 50 años aproximadamente de presencia chilena, y por lo tanto, la gastronomía de una forma u otra se vio influenciada por la chilena”, partió señalando.

Por otro lado, el docente de Derecho de la Universidad del Alba, Marcelo Gutiérrez, explicó que hay varios antecedentes que apuntan a Chile. “En primer lugar, desde el siglo XIX en adelante, la marraqueta ha sido de gran consumo en nuestro país, llegando al 35% del total de consumo de pan, que corresponde a 95 kilos al año”, dijo.

Según explicó el abogado, el consumo en Chile es tan alto que posiciona al país dentro del podio mundial, únicamente por debajo de Turquía y Alemania, e incluso por encima de naciones tradicionalmente panaderas como Francia. “Además, en Chile celebramos el Día Nacional de la Marraqueta el 4 de marzo”, cerró.

Redes sociales estallaron

Mientras tanto, en el caótico mundo de las redes sociales, las declaraciones del chef peruano sobre el icónico pan nacional tampoco pasaron desapercibidas. Con tono que iba desde el irónico humor negro hasta la ácida resignación, los usuarios se descargaron frente a la polémica.

“Jesús nació en Perúsalen”, “Perú invento el universo”, “Y dale con querer quedarse con todo”, “Los peruanos inventaron la invención de los inventos”, “oe les gusta adueñarse de todo”, “Perú inventó todo menos las áreas verdes”, “Perú los Inventores de la apropiación cultural diría yo”, “Sabes que es peruano también? Mi nana”, “El pisco y la marraqueta son de 🇨🇱 fin del tema” y “Soy venezolano, pero la marraqueta es chilena. Y eso no se discute fin del comunicado. Quien me apoya?”, fueron algunos de los comentarios.

Incluso, una usuaria que aseguró ser de nacionalidad peruana, lanzó una potente crítica. “Soy peruana y estoy harta de la actitud pedante de poderío que creen tener algunos, desde que vivo aquí y conociendo las tradiciones chilenas debo decir que la Marraqueta es de aquí, la Marraqueta de Tacna no es igual a la receta de acá. Poco más les falta decir que el pedo de todos los chilenos también es de Perú”, sentenció.