"¡No le quitaría ni una coma a lo dicho!”: Inspector Vallejo se defiende tras insólita teoría sobre Jeannette Jara

Luego de las Primarias Presidenciales, el Inspector Vallejo, planteó una teoría que encendió el debate público. En ella sugiere una conexión entre el respaldo electoral a Jeannette Jara y el aumento de episodios delictivos en Santiago. A este planteamiento lo llamó el “factor Jara”, una interpretación que desató una ola de respuestas en redes sociales.

En su perfil de X, donde reúne una audiencia de más de 40 mil seguidores, el Inspector Vallejo compartió su visión sobre tres eventos violentos ocurridos recientemente en distintos puntos de la capital. Entre ellos se encuentran un tiroteo en el conocido “Mall del Mueble” de Franklin, que dejó a cinco personas heridas; un enfrentamiento armado en La Pintana con saldo fatal; y el descubrimiento de un cuerpo baleado en Recoleta.

Si bien los episodios criminales relatados por Vallejo fueron reales y documentados, no fueron ellos los que detonaron la controversia. "El factor Jara se nota", afirmó José Miguel Vallejo. "5 baleados en Barrio Franklin, 1 homicidio en La Pintana y otro en Recoleta. ¿Sigo? El FACTOR JARA se nota. El ‘chipe libre’ puede continuar. No hay delincuente que no lo sepa", escribió el ex funcionario de la PDI.

En resumen, la controvertida hipótesis sugiere que el respaldo a Jeannette Jara en las primarias podría estar vinculado a un ambiente de mayor tolerancia frente a hechos delictivos.

Más tarde, cuando la publicación ya había adquirido una serie de críticas y lejos de querer bajarle los humos al asunto, Vallejo lanzó: ''¡No le quitaría ni una coma a lo dicho! Para hablar de delincuencia hay que saber acerca de ella. Y nuestra delincuencia es como la Bolsa de valores. Se incentiva o se cohíbe en base a la sensibilidad social''.

''Otro gobierno q les garantice la permisividad mediante una mediocre capacidad operativa frente a los delitos. No es muy difícil de entender. Explicarlo con peras y manzanas no será necesario. ¡Excepto para los q quieren sufrir de ceguera mental!'', cerró.