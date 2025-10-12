¿Cumplirá presidio perpetuo? Informan nueva decisión de la Corte sobre condena de asesino de Camila Rojas

El 6 de octubre, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena resolvió modificar la pena impuesta a Francisco Novoa, responsable del asesinato de Camila Rojas. La nueva resolución reemplazó la condena de presidio perpetuo, dictada el 29 de julio, por una sanción de 35 años de cárcel.

Tras la presentación de un recurso de nulidad por parte de la defensa de Novoa, la Corte decidió acoger parcialmente la petición. Aunque se mantuvo firme el reconocimiento de su participación directa en el crimen, el tribunal estimó que la gravedad de su responsabilidad penal no justificaba la aplicación de la pena máxima contemplada por la ley.

El tribunal valoró la cooperación del acusado durante la investigación y consideró su conducta previa como irreprochable. No obstante, mantuvo como circunstancia agravante el hecho de que el crimen se perpetrara dentro del domicilio de la víctima.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Según informó el diario El Día, Como consecuencia de la revisión judicial, la pena de presidio perpetuo calificado fue reducida a 20 años de presidio mayor en su grado máximo. En cuanto al intento de homicidio contra la hija de la víctima, la sanción original de 20 años se ajustó a 15 años de presidio mayor en su grado medio.

"Favorecen al encartado las circunstancias atenuantes de la irreprochable conducta anterior y de la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, previstas en el numeral seis y nueve del artículo 11 del Código Penal, respectivamente y, le perjudica la agravante contemplada en el artículo doce numeral dieciocho del citado código”, se detalla en el fallo.

“Al efectuar una compensación racional entre la atenuante de la irreprochable conducta anterior y la agravante de ejecutar el hecho en la morada del ofendido, se les asignará igual valor, subsistiendo una minorante de responsabilidad penal, la de la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos”, agrega.

Respecto al delito de homicidio frustrado, el documento explica que “teniendo presente que se sanciona con una pena que se extiende entre el presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, y que se encuentra en grado de frustrado, por aplicación del artículo 51 del Código Penal, la pena a imponer será la inmediatamente inferior en grado a la señalada por la ley para el crimen o simple delito, esto es, la pena de presidio mayor en su grado medio”.

“Y concurriendo una sola circunstancia atenuante de responsabilidad penal, no obstante, lo previsto en el inciso primero del artículo 67 del código punitivo, se impondrá la pena en el grado máximo, en razón de la mayor extensión del mal causado a la víctima sobreviviente”, concluye.

Con la reducción de la condena a 35 años, se abre la opción de que Francisco Novoa pueda acceder a beneficios penitenciarios en el futuro, dependiendo de su conducta y de las evaluaciones que realice Gendarmería.

El terrible asesinato de Camila Rojas

El crimen de Camila Rojas sacudió a La Serena y generó repercusión a nivel nacional. La mujer, de 29 años, fue brutalmente apuñalada 97 veces en su domicilio durante la madrugada del 3 de julio de 2024.

Rojas, madre de una niña de cinco años, había dejado su ciudad natal, San Pedro de la Paz en la región del Biobío, para comenzar una nueva vida en La Serena junto a su familia. Sin embargo, su proyecto de vida se truncó de manera trágica cuando Novoa irrumpió en su hogar y la atacó con múltiples puñaladas.

La vida de Camila terminó a manos de su vecino de 41 años, quien la atacó frente a su hija y a su hermana de nueve años. Tras el crimen, se presentó ante las autoridades y admitió haber cometido el asesinato bajo los efectos de sustancias ilícitas.