“Lo primordial era cag… a Jadue”: La impactante acusación de imputado en Caso Farmacias

La polémica en torno al Caso Farmacias Populares se intensifica con revelaciones que podrían cambiar el rumbo de la investigación. Matías Muñoz, señalado como uno de los protagonistas del caso, aseguró que la fiscal Giovanna Herrera le habría propuesto quedar en libertad a cambio de inculpar al exalcalde Daniel Jadue.

En entrevista con Radio Bio Bio, Muñoz afirmó que “lo primordial era cagarse a Jadue”. En ese sentido, reveló haber mentido en su declaración tras 120 días preso.

“Me ofreció que si mentía podía salir en libertad. También quería que dijera que las platas del autopréstamo me las robé y se las pasé a Jadue, eso yo no lo hice”, relató el exsecretario de Achifarp.

También contó que accedió a entregar una declaración falsa, en la que afirmaba haber estado presente en una reunión falsa. En dicho encuentro ficticio, se habría acordado un supuesto soborno. “Yo no estuve en esa reunión porque esa reunión no existió”, sostuvo.

Además, afirmó que la fiscalía estaba al tanto de pruebas que contradecían ciertas acusaciones. También denunció que, tras su formalización, el Partido Comunista lo dejó sin apoyo, y expresó que al ingresar a prisión se sintió abandonado por Jadue.

¿Un chivo expiatorio?

En medio de su declaración, Matías Muñoz abordó el aspecto mediático del caso. “Yo fui el chivo expiatorio de todo esto, lo sigo siendo”, dijo, apuntando que sin Jadue como figura pública, él no habría sido enviado a prisión preventiva.

Expresó además que, desde su perspectiva, el asunto está influenciado por intereses políticos y que la reacción fue excesiva, considerando que todo comenzó como un conflicto financiero con la compañía Best Quality. En ese sentido, planteó su inocencia detallando que: “No me llevé ni un peso (...) Recibí una asociación quebrada y la entregué con el 90% de su deuda pagada”.

Respecto a las acusaciones de fraude, cohecho y lavado de dinero, Muñoz declaró: “Cometí errores administrativos, pero no delitos”. Al final, respecto a Jadue señaló que: “No le tengo ni rencor, ni rabia, ni odio, ni nada (...) Los dos cometimos solo errores administrativos. No hay delito”.