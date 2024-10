VIDEO: identifican a sujeto que atropelló intencionalmente a aves marinas en Ritoque

A través de redes sociales ha generado indignación un video que se viralizó que mostró como un sujeto en una camioneta atropelló intencionalmente a aves marinas en playa Dunas de Ritoque. En concreto en el video se vio como el conductor a toda velocidad y aparentemente asesinó a varias de las especies que estaban ahí.

“¡¡Necesitamos difusión máxima, esto ocurrió el día de ayer 27/09/24 en Ritoque (comuna de Quintero, región de Valparaíso), una situación muy triste, motivada por la maldad, el sujeto atropella deliberadamente las aves del sector persiguiéndolas por largo rato...” se leyó en una de las cuentas que compartió el momento.

¿Quién atropelló a las aves en Ritoque?

Según Publimetro el conductor del vehículo que apreció en el video sería un abogado de la Universidad Autónoma de Chile. "Abogado de la Universidad Autónoma de Chile. Esa sería la profesión del conductor que el viernes pasado condujo a toda velocidad su camioneta por la playa dunas de Ritoque, atropellando de manera intencional a las aves marinas, provocando, aparentemente, la muerte de algunas de ellas" escribió el medio en redes.

Cabe mencionar que la Fundación Ritoque mencionó que especies habrían muerto por esta acción. “¡Lamentable tener que compartir estas imágenes que duelen! Reprochable actuar de esta persona que con intención destruye un ecosistema sensible y a sus especies, burlándose de quienes le dicen que no puede hacer esto. Matar animales no es motivo de celebración y menos de orgullo! Destruir la naturaleza, mucho menos, sólo habla del egoísmo propio de algunas personas”, lanzaron.

"Ojalá puedan identificar para mostrar su cara con nombre y apellido"; "Abogado sin ética, sin moral ni probidad"; "Ojalá nadie contraté los servicios de ese abogado de segunda categoría"; "Gran ejemplo. Datos para q todo Chile lo contrate como abogado, saco de w..as donde te enseñaron q hay q destruir la poca naturaleza q nos queda" fueron algunos de los comentarios que dejó el momento en las redes.

Te puede interesar: Neme impactado con nuevas predicciones cumplidas de Latife Soto: "¡No tenías cómo saberlo!"