Ocho años de batalla judicial: El “millonario del Kino” que nunca pudo cobrar su premio de $2.400 millones

Hace ya ocho años que la suerte pareció sonreírle a Javier Zapata, un agricultor de Los Ángeles en la Región del Biobío. Sin embargo, el hombre que se hizo conocido como el “millonario del Kino” todavía no logra cobrar el premio que asegura haber ganado, pues su caso sigue atrapado en los tribunales.

Según lo recogido por ADN Radio, Zapata asegura que la dama de la fortuna estuvo de su lado aquel 4 de marzo de 2018, cuando compró el cartón que prometía casi $2.400 millones. Sin embargo, la ilusión se desvaneció pronto: la Lotería de Concepción rechazó el boleto, afirmando que estaba demasiado dañado para ser válido.

Pasaron algunas semanas y el agricultor volvió a la agencia con la intención de jugar otra vez. La cajera, sorprendida, le comentó que los números que dictaba eran idénticos a los del cartón ganador del sorteo pasado. Ante eso, comenzó la desesperada búsqueda que lo llevó a finalmente encontrar el billete —ya bastante deteriorado— en la basura.

Demandó a Lotería

Eso sí, Zapata no fue el único que quiso reclamar el millonario premio. Tiempo después, otra persona aseguró ser el verdadero ganador, pero no logró demostrarlo. La Lotería reaccionó acusando a ambos de fraude, aunque la justicia terminó archivando el caso por ausencia de evidencias.

Dos años después de aquel sorteo, en noviembre de 2020, el “millonario del Kino” llevó su caso a los tribunales para exigir el pago. Si bien, su demanda fue rechazada en junio de 2024, no se dio por vencido: apeló una vez más la decisión y, de momento, el caso sigue abierto en los tribunales.

De acuerdo con el citado medio, los abogados de Zapata esperan que este 2026 la Corte de Apelaciones de Concepción finalmente entregue una respuesta. Hasta que eso ocurra, el destino del jugoso premio del Kino continúa siendo incierto.

