Ocho años de batalla judicial: El “millonario del Kino” que nunca pudo cobrar su premio de $2.400 millones

Ocho años de batalla judicial: El “millonario del Kino” que nunca pudo cobrar su premio de $2.400 millones

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Colo Colo encuentra reemplazo para Aquino.

Colo Colo no podrá contar con una de sus figuras ante Audax Italiano: Fernando Ortiz ya encontró su reemplazo
Octavio Rivero preocupa por su lesión en U de Chile.

¿Operación inminente? Destapan nuevos detalles de la grave lesión de Octavio Rivero en U de Chile
Vecinos ya no aguantaron más: Hombre que vivía en una “casa del árbol” en Talca terminó desalojado por problemas sanitarios

Vecinos ya no aguantaron más: Hombre que vivía en una “casa del árbol” en Talca terminó desalojado por problemas sanitarios
“Algo malo va a pasar”: Familia de cabo fallecido en Punta Arenas revela inquietantes mensajes

“Algo malo va a pasar”: Familia de cabo fallecido en Punta Arenas revela inquietantes mensajes

¡FELICIDAD TOTAL! La enorme noticia que recibió Christiane Endler para su futuro

¿Seguirá en el equipo? Las palabras de Francisco Menghini tras la eliminación de Sudamericana

“Esta norma es demencial”: Ex fiscal Gajardo deja cruda advertencia por proyecto que beneficiaría a temidos criminales
Postulan a Nicolás Córdova para seguir en La Roja.

¡Atentos todos! Las sorpresas que prepara Nicolás Córdova para la nómina de La Roja

VIDEO | ¡Dieron el primer golpe! O'Higgins se hace fuerte de local en Copa Libertadores
Critican a Mara Sedini tras tajante aclaración de Defensoría de la Niñez por sus dichos: “Deja muy mal parado a Chile”

Critican a Mara Sedini tras tajante aclaración de Defensoría de la Niñez por sus dichos: “Deja muy mal parado a Chile”

Hace ya ocho años que la suerte pareció sonreírle a Javier Zapata, un agricultor de Los Ángeles en la Región del Biobío. Sin embargo, el hombre que se hizo conocido como el “millonario del Kino” todavía no logra cobrar el premio que asegura haber ganado, pues su caso sigue atrapado en los tribunales

Según lo recogido por ADN Radio, Zapata asegura que la dama de la fortuna estuvo de su lado aquel 4 de marzo de 2018, cuando compró el cartón que prometía casi $2.400 millones. Sin embargo, la ilusión se desvaneció pronto: la Lotería de Concepción rechazó el boleto, afirmando que estaba demasiado dañado para ser válido. 

Pasaron algunas semanas y el agricultor volvió a la agencia con la intención de jugar otra vez. La cajera, sorprendida, le comentó que los números que dictaba eran idénticos a los del cartón ganador del sorteo pasado. Ante eso, comenzó la desesperada búsqueda que lo llevó a finalmente encontrar el billete —ya bastante deteriorado— en la basura

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Demandó a Lotería

Eso sí, Zapata no fue el único que quiso reclamar el millonario premio. Tiempo después, otra persona aseguró ser el verdadero ganador, pero no logró demostrarlo. La Lotería reaccionó acusando a ambos de fraude, aunque la justicia terminó archivando el caso por ausencia de evidencias.

Dos años después de aquel sorteo, en noviembre de 2020, el “millonario del Kino” llevó su caso a los tribunales para exigir el pago. Si bien, su demanda fue rechazada en junio de 2024, no se dio por vencido: apeló una vez más la decisión y, de momento, el caso sigue abierto en los tribunales. 

De acuerdo con el citado medio, los abogados de Zapata esperan que este 2026 la Corte de Apelaciones de Concepción finalmente entregue una respuesta. Hasta que eso ocurra, el destino del jugoso premio del Kino continúa siendo incierto.

Te puede interesar: ¿Y La Roja cuándo?: La Liga española le entrega increíble premio a Manuel Pellegrini en el Betis

NOTAS DESTACADAS

Colo Colo encuentra reemplazo para Aquino.

Colo Colo no podrá contar con una de sus figuras ante Audax Italiano: Fernando Ortiz ya encontró su reemplazo
Octavio Rivero preocupa por su lesión en U de Chile.

¿Operación inminente? Destapan nuevos detalles de la grave lesión de Octavio Rivero en U de Chile
Vecinos ya no aguantaron más: Hombre que vivía en una “casa del árbol” en Talca terminó desalojado por problemas sanitarios

Vecinos ya no aguantaron más: Hombre que vivía en una “casa del árbol” en Talca terminó desalojado por problemas sanitarios
“Algo malo va a pasar”: Familia de cabo fallecido en Punta Arenas revela inquietantes mensajes

“Algo malo va a pasar”: Familia de cabo fallecido en Punta Arenas revela inquietantes mensajes

¡FELICIDAD TOTAL! La enorme noticia que recibió Christiane Endler para su futuro

¿Seguirá en el equipo? Las palabras de Francisco Menghini tras la eliminación de Sudamericana

“Esta norma es demencial”: Ex fiscal Gajardo deja cruda advertencia por proyecto que beneficiaría a temidos criminales
Postulan a Nicolás Córdova para seguir en La Roja.

¡Atentos todos! Las sorpresas que prepara Nicolás Córdova para la nómina de La Roja

VIDEO | ¡Dieron el primer golpe! O'Higgins se hace fuerte de local en Copa Libertadores
Critican a Mara Sedini tras tajante aclaración de Defensoría de la Niñez por sus dichos: “Deja muy mal parado a Chile”

Critican a Mara Sedini tras tajante aclaración de Defensoría de la Niñez por sus dichos: “Deja muy mal parado a Chile”

VIDEO | ¡Con un final de infarto! Universidad de Chile se queda fuera de Copa Sudamericana ante Palestino
“La justicia es justicia”: Boric se lanza contra proyecto que abriría la puerta a beneficios para violadores de DD.HH.

“La justicia es justicia”: Boric se lanza contra proyecto que abriría la puerta a beneficios para violadores de DD.HH.
¡Acusó información falsa! Maite Orsini alza la voz y se defiende ante grave acusación por supuesto “vaper de marihuana”

¡Acusó información falsa! Maite Orsini alza la voz y se defiende ante grave acusación en reportaje de Canal 13
Explota la guerra interna: El PC se fractura tras el duro choque entre ministros y Daniel Jadue

Explota la guerra interna: El PC se fractura tras el duro choque entre ministros y Daniel Jadue

¡Mueve las piezas! El cambio en Universidad de Chile para enfrentar a Palestino
¡Se llevó millonario botín! Parroquia de San Miguel sufrió insólito robo de tecnología y donaciones

¡Se llevó millonario botín! Parroquia de San Miguel sufrió insólito robo de tecnología y donaciones

¡Aprovechó su oportunidad! Damián Pizarro se llena de elogios tras debut en Racing

¡INSÓLITO! ATP le cobra a jugadores para sacarlos de zona bélica en Emiratos Árabes
FOTOS | Alarma por la fauna silvestre: Reportan trágica muerte de cría de Puma en plena Ruta 5 Sur

FOTOS | Alarma por la fauna silvestre: Reportan trágica muerte de cría de Puma en plena Ruta 5 Sur

VIDEO | ¡Con apagón y todo! Audax Italiano se mete en la fase de grupos de la Copa Sudamericana