“¡Esta gente no entiende nada!”: Hinchas de Colo Colo protagonizaron indignante show en vivo

La mañana de este viernes, un grupo de seguidores de Colo Colo despertó una total indignación al provocar disturbios en los alrededores del Estadio Monumental. Hasta dejaron una escena que llamó la atención por su intensidad.

Un grupo de aproximadamente cien personas, en su mayoría jóvenes, se reunió de manera espontánea para realizar un “arengazo” no autorizado. Este acto tuvo lugar tras la conmoción generada por la trágica muerte de dos hinchas ocurrida la noche anterior, antes del enfrentamiento entre Colo Colo y Fortaleza.

Durante los disturbios, un grupo de hinchas del Albo se pegaron el show al exhibir una camiseta de la Universidad de Chile frente a las cámaras y prenderle fuego utilizando una bengala.

La escena transmitida en vivo desde las inmediaciones del Estadio Monumental generó una fuerte indignación en los conductores del matinal Contigo en la Mañana, quienes expresaron su enojo ante lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos.

“¡Pero qué tiene que ver! Qué tiene que ver la camiseta de la U en el drama de dos jóvenes muertos anoche en el Monumental ¡Esta gente no entiende nada!”, expresó Eduardo de la Iglesia con evidente molestia frente a las imágenes.

Además, hubo un insólito detalle que los animadores no tardaron en señalar y recriminar: Era un adulto el que lideraba los desórdenes. “Y ahí hay un compadre peludito. Ese compadre no está en el colegio. Ese señor no está en quinto básico ni cuarto medio y está rodeado de escolares. Es un estúpido”, desahogó el panelista.

En contraste, hubo otro grupo de fanáticos del Colo Colo que se reunió de forma tranquila en las inmediaciones del estadio. Con cánticos y la colocación de globos, rindieron homenaje a las víctimas del trágico incidente.