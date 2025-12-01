“Ni una Krishna Más”: Cristal Aguilera se embarca en nuevo proyecto para encontrar mujeres desaparecidas

“Ni una Krishna Más”: Cristal Aguilera se embarca en nuevo proyecto para encontrar mujeres desaparecidas

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

¡No seguiría! Confirman que cuestionado jugador de Colo Colo sería el primer cortado
¿Provocarían tensión con Perú y Bolivia? Excancilleres advierten consecuencias del plan migratorio de Kast

¿Provocarían tensión con Perú y Bolivia? Excancilleres advierten consecuencias del plan migratorio de Kast

¿Habrá que investigar? Acusan a Lucas Paquetá por apuestas tras increíble expulsión

¡SUFREN LOS CHARRÚAS! La FIFA desmiente uno de los grandes orgullos de Uruguay
Alcalde de Arica descarta crisis humanitaria y apunta contra rol de los medios

¡Mostró todo en video! Alcalde de Arica descarta crisis humanitaria y apunta contra rol de los medios
Universidad de Chile vende por millonaria cifra a su delantero más criticado del equipo

¡Aún no lo renuevan! Delantero de Universidad de Chile es seguido desde Argentina

¡ES OFICIAL! Gustavo Álvarez dejará de ser el director técnico de Universidad de Chile
Descenso de Unión Española despierta tensión entre La Moneda y su delegado

¡Tras polémico video! Descenso de Unión Española despierta tensión entre La Moneda y su delegado

¡Con calculadora en mano! Los escenarios que necesita Colo Colo para clasificar a Copa Sudamericana
Condenan a exdirector de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel por delitos de corrupción

¡Gobierno valoró la sentencia! Condenan a exdirector de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel por delitos de corrupción

Este lunes, Cristal Aguilerahermana de Krishna— informó la apertura de una cuenta de Instagram orientada a colaborar en la localización de personas que se encuentren desaparecidas.

Bajo el nombre “Ni una Krishna Más”, la iniciativa nace para acompañar a las familias de niñas y mujeres que han desaparecido, y lograr una mayor visibilidad que acelere las respuestas que tanto esperan.

"Hoy levanto mi voz por mi hermana, por su memoria y por todo lo que nos arrebataron. A Krishna me la secuestraron y asesinaron y desde ese día mi vida no volvió a ser la misma. No existe dolor más grande que perder a alguien tan noble, tan llena de luz y con tantos sueños por cumplir", explicó Cristal Aguilera en su cuenta personal. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional 

"Porque es la verdad: La justicia en este país falla y vivimos en un sistema patriarcal que muchas veces no toma en serio lo que le pasa a las mujeres. Por eso necesitamos unirnos, apoyarnos y hacer ruido juntas", agregó la joven. 

Luego, expresó: "Les pido que vayan a seguir la página que creé en nombre de mi hermana (...) Toda la información, denuncias y apoyo se hará desde la página de mi hermana @niunakrishnamas".

Sumado a eso, aprovechó de dejar un agradecimiento: "Gracias a quienes siguen, comparten y no dejen que estos pasos se olviden (...) Por Krishna, por las que faltan, por las que aún podemos salvar".

Al cierre, la joven publicó una imagen de la reciente manifestación en memoria de Krishna y remató con estas palabras: "Krishna, tu nombre no se apaga. Tu recuerdo nos guía, tu ausencia nos duele y tu amor nos sostiene. Por ti, por tu vida, por tu dignidad: Seguiremos luchando".

NOTAS DESTACADAS

¡No seguiría! Confirman que cuestionado jugador de Colo Colo sería el primer cortado
¿Provocarían tensión con Perú y Bolivia? Excancilleres advierten consecuencias del plan migratorio de Kast

¿Provocarían tensión con Perú y Bolivia? Excancilleres advierten consecuencias del plan migratorio de Kast

¿Habrá que investigar? Acusan a Lucas Paquetá por apuestas tras increíble expulsión

¡SUFREN LOS CHARRÚAS! La FIFA desmiente uno de los grandes orgullos de Uruguay
Alcalde de Arica descarta crisis humanitaria y apunta contra rol de los medios

¡Mostró todo en video! Alcalde de Arica descarta crisis humanitaria y apunta contra rol de los medios
Universidad de Chile vende por millonaria cifra a su delantero más criticado del equipo

¡Aún no lo renuevan! Delantero de Universidad de Chile es seguido desde Argentina

¡ES OFICIAL! Gustavo Álvarez dejará de ser el director técnico de Universidad de Chile
Descenso de Unión Española despierta tensión entre La Moneda y su delegado

¡Tras polémico video! Descenso de Unión Española despierta tensión entre La Moneda y su delegado

¡Con calculadora en mano! Los escenarios que necesita Colo Colo para clasificar a Copa Sudamericana
Condenan a exdirector de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel por delitos de corrupción

¡Gobierno valoró la sentencia! Condenan a exdirector de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel por delitos de corrupción
Brayan Cortés recibe críticas en Peñarol.

Futuro incierto: Brayan Cortés se llena de críticas en Uruguay tras perder título con Peñarol
Programación liguilla de ascenso Primera B.

Estará de infarto: final de la liguilla de ascenso de Primera B ya tiene su programación lista
Claudio Aquino enoja a Fernando Ortiz en Colo Colo.

¿Ciclo cumplido? Detallan la furia de Fernando Ortiz con Claudio Aquino en Colo Colo
Así será el fútbol chileno 2026.

Con más partidos y muchos cambios: así se disputará el fútbol chileno para 2026
El plan de Colo Colo con Salomón Rodríguez.

¿Como Guillermo Paiva? El plan de Colo Colo para revivir la carrera de Salomón Rodríguez
Hinchas y dirigente de Unión Española pelean tras descenso.

Se desquitaron: dirigente de Unión Española protagoniza pelea con hinchas tras descenso
Guarello avisa inminente remezón en Colo Colo y la salida menos pensada

Para cerrar el Centenario: Guarello avisa inminente remezón en Colo Colo y la salida menos pensada
Los 10 jugadores que dicen adiós a Colo Colo para la temporada 2026

¡Revolución monumental!: Los 10 jugadores que dicen adiós a Colo Colo para la temporada 2026
Querido jugador de la U podría partir al fútbol argentino para el 2026

¿Se acabó el amor?: Querido jugador de la U cerca de partir al fútbol argentino para el 2026
Darío Osorio cuenta la firme de su posible fichaje por un gigante europeo

¿Deja el Midtjylland?: Darío Osorio cuenta la firme de su posible fichaje por un gigante europeo