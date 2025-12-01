“Ni una Krishna Más”: Cristal Aguilera se embarca en nuevo proyecto para encontrar mujeres desaparecidas

Este lunes, Cristal Aguilera —hermana de Krishna— informó la apertura de una cuenta de Instagram orientada a colaborar en la localización de personas que se encuentren desaparecidas.

Bajo el nombre “Ni una Krishna Más”, la iniciativa nace para acompañar a las familias de niñas y mujeres que han desaparecido, y lograr una mayor visibilidad que acelere las respuestas que tanto esperan.

"Hoy levanto mi voz por mi hermana, por su memoria y por todo lo que nos arrebataron. A Krishna me la secuestraron y asesinaron y desde ese día mi vida no volvió a ser la misma. No existe dolor más grande que perder a alguien tan noble, tan llena de luz y con tantos sueños por cumplir", explicó Cristal Aguilera en su cuenta personal.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

"Porque es la verdad: La justicia en este país falla y vivimos en un sistema patriarcal que muchas veces no toma en serio lo que le pasa a las mujeres. Por eso necesitamos unirnos, apoyarnos y hacer ruido juntas", agregó la joven.

Luego, expresó: "Les pido que vayan a seguir la página que creé en nombre de mi hermana (...) Toda la información, denuncias y apoyo se hará desde la página de mi hermana @niunakrishnamas".

Sumado a eso, aprovechó de dejar un agradecimiento: "Gracias a quienes siguen, comparten y no dejen que estos pasos se olviden (...) Por Krishna, por las que faltan, por las que aún podemos salvar".

Al cierre, la joven publicó una imagen de la reciente manifestación en memoria de Krishna y remató con estas palabras: "Krishna, tu nombre no se apaga. Tu recuerdo nos guía, tu ausencia nos duele y tu amor nos sostiene. Por ti, por tu vida, por tu dignidad: Seguiremos luchando".