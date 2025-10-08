''Descansa querida mamá”: Así fue la emotiva despedida de Harold Mayne-Nicholls tras muerte de su madre

Harold Mayne-Nicholls se despide tras muerte de su madre

Por: Catalina Martínez

Este martes se informó el fallecimiento de María Soledad Sécul, madre del aspirante a la presidencia Harold Mayne-Nicholls. La mujer, conocida cariñosamente como “Lula”, había celebrado recientemente su cumpleaños número 87.

De ascendencia croata, estuvo casada con Harold Mayne-Nicholls Bolton, junto a quien formó una familia de tres hijos. Además, fue autora de la novela “Adioses y reencuentro”, obra en la que retrató la vida de su padre y su abuelo.

"Relata las vivencias de ellos, desde que salieron de las isla Brac de Croacia, de donde viene mi familia hasta llegar a Punta Arenas y lo que vino después", detalló el actual candidato presidencial, tras presentar el libro en Punta Arenas en 2017

El mensaje de Harold Mayne-Nicholls 

Por medio de sus redes sociales, la carta presidencial dedicó unas sentidas palabras de despedida a su madre, acompañadas de una fotografía que la muestra en su juventud.

"La recordaremos siempre por su gran espíritu de servicio; su generosidad; su carácter; su extraordinaria mano en la cocina (especialmente su pan de pascua único; sus merengues y sus postres inigualables); sus tortas de cumpleaños para hijos y nietos; su sentido de justicia; las millones de enseñanzas que nos dejó y sus deseos de siempre mantener unida a la familia'', expresó. 

''Descansa querida mamá. Aquí seguiremos tu legado y te echaremos mucho de menos. Todos te queremos mucho", concluyó su despedida. De inmediato, la publicación se llenó de comentarios de apoyo hacia el candidato. Incluso, recibió un mensaje de condolencias por parte de su contendiente en la carrera presidencial, Evelyn Matthei

“Quiero expresar mis más sinceras condolencias a Harold Mayne-Nicholls por el fallecimiento de su madre. Perder a una madre siempre deja un vacío enorme. Un abrazo enorme para ti y a toda tu familia en este momento tan difícil”, escribió en su cuenta de X la abanderada de Chile Vamos. 

