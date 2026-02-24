“Haré justicia por tu muerte amor”: La sensible despedida de esposa de hombre fallecido tras brutal fierrazo en Santiago

Por: Catalina Martínez

Una pelea por un estacionamiento en el barrio 10 de Julio en Santiago Centro, tuvo un desenlace fatal. Tras pasar 14 días peleando por su vida en la UCI de la Posta Central, Cristián Díaz, quien recibió un violento fierrazo en la cabeza, finalmente falleció

Recordemos que el brutal episodio se remonta al pasado 9 de febrero, cuando la víctima sufrió un fuerte golpe con el fierro de una gata hidráulica en plena vía pública. El atacante, según informó La Cuarta, habría sido un sujeto de nacionalidad venezolana, quien aún no ha sido identificado

Sensible fallecimiento y un desgarrador adiós

Más de dos semanas después del terrible suceso, la esposa de Cristián, Victoria Arancibia, informó su muerte durante la noche del lunes a través de sus redes sociales. "Me arrebataron al amor de mi vida, al padre de mis hijas. ¡Este dolor que siento no se lo doy a nadie!", partió expresando, según recogió CHV Noticias

"Fuiste un excelente papá y esposo. ¡Eres el ser más maravilloso que Dios pudo crear en esta tierra! Te entregué cada día todo mí, amor. Te demostré hasta el final de tu lucha cuánto te amo", agregó la mujer. 

Luego, sinceró: "Amor mío, no sabes la falta que me harás, ¡extrañaré todo de ti! (...) Fuiste maravilloso conmigo, que me dejaste cosas lindas, me enseñaste a madurar y muchas cosas más, amor. (...) Vuela alto, vida mía. Te ganaste el cielo por ser el mejor hombre del mundo".

Publicación de Victoria Arancibia - Fuente CHV Noticias
Publicación de Victoria Arancibia - Fuente CHV Noticias

En tanto, el primo de Cristián, Ariel Meneses, sentenció que "mi primo falleció el día de hoy después de 14 días luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Posta Central, después de ser atacado por una lacra de esta sociedad".

Asimismo, en medio de la incertidumbre por el paradero del atacante de Cristián Díaz, ambos familiares expresaron sus deseos de una sentencia: "Haré justicia por tu muerte", afirmó la esposa de la víctima, mientras que su primo aseveró: "Queremos justicia para Cristián".

