Gonzalo Winter alza la voz tras tomar drástica decisión en contra de Mega: apunta a ex de conocida periodista

A través de un video que publicó en redes sociales el diputado Gonzalo Winter se desahogó sobre un reportaje de Mega en donde se le involucró con la fallida compra de la Clínica Sierra Bella. En concreto el político y candidato presidencial del Frente Amplio presentó una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

“Mega decide hacer un reportaje que es tendencioso y sensacionalista, cuya intención es, sabiendo mi inocencia, que quien prenda su televisión en la casa piense que estoy involucrado en un caso de corrupción” partió diciendo Winter en el video. Cabe mencionar que el Caso Sierra Bella involucra la compra por parte de la Municipalidad de Santiago de una clínica privada, la cual se ha visto cuestionada por un presunto sobreprecio y presuntas irregularidades.

¿Qué más dijo Gonzalo Winter sobre Mega?

Además, indicó que “aquí se ultrajaron todas las reglas del periodismo. En primer lugar, Mega toma como fuente a un conocido estafador, del cual Mega mismo, como empresa, había hecho pública las estafas de esta persona”. El diputado fue vinculado a la investigación por el empresario Marcelo Becker, conocido por denuncias de estafa de exparejas y bautizado en la prensa como “el rey del engaño” o “El estafador de Tinder”.

También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Se trata del sujeto que estuvo a punto de casarse con la periodista Ana María Silva. Esta mañana, en La Voz de los que sobran, Winter precisó que “la denuncia en mi contra llega a MEGA de parte del conocido ‘estafador de Tinder’. ¿Qué canal había cubierto estas estafas? Mega. Por lo tanto, Mega sabía perfectamente quién era esta persona. Mega hizo un reportaje sin pruebas, donde no le pregunta nada a la Fiscalía ni a la PDI, sólo a Aldo Duque".

Recordemos que hace un mes su partido decidió nombrarlo como presidenciable ante lo que Winter señaló en X. "Me honra profundamente la responsabilidad que hoy se me entrega. Gracias por confiar. No tengo otra forma de responder que no sea con trabajo, convicción y cariño a Chile. Como siempre, la historia es nuestra" escribió.

Te puede interesar: Neme se muestra furia por ambulantes que generaron disturbios en el Metro: "Que les saquen la chu..."