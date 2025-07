Gobierno pide elevar el tono del debate presidencial tras polémicos dichos de Kaiser sobre Jara

Con un llamado a elevar el nivel del debate presidencial y a centrarse en propuestas e ideas, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se dirigió este lunes 14 de julio a los distintos candidatos en carrera, enfatizando que “en política no todo vale”. Las declaraciones de la ministra se produjeron luego de los polémicos dichos del candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien se refirió a la abanderada oficialista Jeannette Jara como “Bachelet con esteroides”.

En ese contexto, Vallejo recalcó que “la ciudadanía espera que el debate sea con mayor altura. Que sea una discusión de ideas, no de ataques, no con odio, no con caricaturas ni violencia”. Asimismo, subrayó que “las posiciones políticas pueden ser muy diversas e incluso profundamente contrapuestas, pero deben expresarse siempre en un marco de respeto, centrado en las ideas y no en descalificaciones personales”.

Reacciones tras declaración de la ministra Vallejo

La ministra añadió que esperan de todos los postulantes a La Moneda “que den el ejemplo y contribuyan a un debate con altura de miras. Los chilenos y chilenas esperan más de quienes aspiran a conducir el país”. Finalmente, reiteró que el llamado del Ejecutivo es a que “los candidatos y candidatas pongan sobre la mesa sus propuestas, sus ideas, y no ataques, descalificaciones ni discursos de odio”.

Cabe señalar que duraste las últimas horas el candidato de la extrema derecha reiteró sus declaraciones y mencionó que "incluso fui muy simpático porque pude haber dicho que era Maduro identificado como mujer". Mientras que la candidata del Partido Comunista declaró que “yo pensé que la dureza se iba a expresar en ideas, no en descalificaciones del físico de otra persona, pero sabe cómo lo tomo, sin ningún comentario, no se merece ningún comentario”.

En relación con su programa de gobierno y el debate sobre nombres vinculados al área económica, Jara se refirió a la especulación sobre una eventual participación del economista Guillermo Larraín, que fue descartada por el propio expresidente de Banco Estado. “Nosotros vamos a construir un programa entre todos y si él quisiera aportar, siempre va a ser bienvenido. Nosotros no hemos conversado con él, me llamó la atención a mí, porque aquí hay gente que se está descartando, pero tampoco ha sido convocada para que se incorpore”, comentó.

