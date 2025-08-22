“¡Tranquilo! ¡Tómese la pastilla!“: Gabriel Alemparte protagonizó tenso round con panelista en Sin Filtros

Sin Filtros

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

universidad de chile vs. independiente

Conmebol toma dura medida contra la U e Independiente: Las acusaciones que enfrentan los equipos
hinchas

Los tienen identificados: Desde Argentina anuncian dura medida contra hinchas de Independiente
sede masónica

¡Salieron a dar explicaciones! Carabineros hizo espeluznante hallazgo en una sede masónica
michael clark, u de chile

Michael Clark salió al paso: U de Chile hace esperada solicitud ante partido contra Everton
la roja

La Roja cambia de piel: Nicolás Córdova deja fuera a los históricos y apuesta por la nueva generación en su nómina
u de chile

¿Se suspende o se juega? En U de Chile tienen esta petición para el partido contra Everton

Con un odiado jugador: La primera formación de Colo Colo sin Jorge Almirón al mando

"99.9% seguro": Anticipan el castigo que le daría Conmebol a la U de Chile e Independiente
Arturo Vidal y Universidad de Chile

¿No lo viste? El duro mensaje de Arturo Vidal por la masacre contra hinchas de la U
Colo Colo 2025

Nuevo problema: El jugador de Colo Colo que sufre portazo y debe esperar para salir del club

El programa político Sin Filtros se convirtió en el escenario de un tenso enfrentamiento. Y es que una acalorada disputa verbal estuvo a nada de llegar a los combos.

La situación se originó cuando al bloque de “derecha” se le recordaron las declaraciones de Juan Sutil, asesor de Evelyn Matthei, quien sostuvo que el régimen de Augusto Pinochet “no fue dictadura”.

El intercambio escaló hacia comparaciones con las realidades de Cuba y Venezuela, provocando intensas intervenciones de figuras como el abogado y aspirante al Congreso, Luis Mariano Rendón; el dirigente de Demócratas, Gabriel Alemparte; el militante comunista Juan Andrés Lagos; y el urbanista Iván Poduje, entre otros participantes.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

¡Déjame terminar¡ ¡Ahora grita este otro! ¡Está imposible este programa!“, se escuchó gritar a Alemparte en medio del alboroto que se armó. “¡Qué vienes a hablar huevás tú!“, le contestó también a Rendón, cuando éste lo emplazó por su apoyo a Matthei.

Casi se fueron a las manos

Como una forma de contener el caos, el animador Gonzalo Feito decidió cortar los micrófonos y dar paso a la pausa comercial. No obstante, debió regresar de inmediato, ya que Rendón se abalanzó contra Alemparte. 

Un integrante del equipo de producción intervino con rapidez para detener al abogado mientras avanzaba con todo hacia su objetivo: Alemparte. El animador de Sin Filtros también se sumó e intentó frenar a Rendón.

¡Es que me dijo que arranco! Entonces le digo que no, que aquí estoy disponible para lo que quieras", explicó el abogado ya en su asiento. “¡Tranquilo! ¡Tómese la pastilla!“, le gritó Alemparte desde el otro lado. “Yo no le contesto a payasos sinceramente. Y si me viene a pegar más encima”, dijo.

Ya más calmado, Gabriel Alemparte solicitó en tono irónico a la producción que le pusieran “una camisa de fuerza” a Luis Mariano Rendón, a quien calificó de “agitador” y acusó de increparlo con actitudes propias de un “matón”.

NOTAS DESTACADAS

universidad de chile vs. independiente

Conmebol toma dura medida contra la U e Independiente: Las acusaciones que enfrentan los equipos
hinchas

Los tienen identificados: Desde Argentina anuncian dura medida contra hinchas de Independiente
sede masónica

¡Salieron a dar explicaciones! Carabineros hizo espeluznante hallazgo en una sede masónica
michael clark, u de chile

Michael Clark salió al paso: U de Chile hace esperada solicitud ante partido contra Everton
la roja

La Roja cambia de piel: Nicolás Córdova deja fuera a los históricos y apuesta por la nueva generación en su nómina
u de chile

¿Se suspende o se juega? En U de Chile tienen esta petición para el partido contra Everton

Con un odiado jugador: La primera formación de Colo Colo sin Jorge Almirón al mando

"99.9% seguro": Anticipan el castigo que le daría Conmebol a la U de Chile e Independiente
Arturo Vidal y Universidad de Chile

¿No lo viste? El duro mensaje de Arturo Vidal por la masacre contra hinchas de la U
Colo Colo 2025

Nuevo problema: El jugador de Colo Colo que sufre portazo y debe esperar para salir del club
u de chile

¡¿Cómo?! Representante de figura de la U de Chile aparece detenido en Argentina
Argentina

¡Tras horror en Avellaneda! La feroz parada de carro de Karen Doggenweiler a embajador de Chile en Argentina
chofer de micro

Indignación en Quilpué por brutal golpiza a chofer de 77 años: “Cuántas veces hemos pedido ayuda”
Marcelo Díaz U de Chile

¿No se juega este fin de semana? Marcelo Díaz habla sobre el futuro de Universidad de Chile
Boric

¡Actos condenables! Presidente Boric criticó lo vivido ayer en partido de Universidad de Chile
presidente Gabriel Boric

¡A nada del fin de Gobierno! Presidente Boric ya tiene a sus ministros de Agricultura, Hacienda y Economía
Marcelo Díaz U de Chile

¡Mandó el apoyo a su gente! Marcelo Díaz critica las declaraciones del presidente de Independiente
Martín de los Santos

Corre peligro: Así pasa sus días Martín de los Santos en peligrosa cárcel de Brasil
Evelyn Matthei

Polémicos dichos de Juan Sutil provocan nuevo remezón para Matthei: Lanzan fuerte acusación en su contra

¡ESCÁNDALO MUNDIAL! La reacción de la prensa argentina a los incidentes en duelo de Universidad de Chile