“¡Tranquilo! ¡Tómese la pastilla!“: Gabriel Alemparte protagonizó tenso round con panelista en Sin Filtros

El programa político Sin Filtros se convirtió en el escenario de un tenso enfrentamiento. Y es que una acalorada disputa verbal estuvo a nada de llegar a los combos.

La situación se originó cuando al bloque de “derecha” se le recordaron las declaraciones de Juan Sutil, asesor de Evelyn Matthei, quien sostuvo que el régimen de Augusto Pinochet “no fue dictadura”.

El intercambio escaló hacia comparaciones con las realidades de Cuba y Venezuela, provocando intensas intervenciones de figuras como el abogado y aspirante al Congreso, Luis Mariano Rendón; el dirigente de Demócratas, Gabriel Alemparte; el militante comunista Juan Andrés Lagos; y el urbanista Iván Poduje, entre otros participantes.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“¡Déjame terminar¡ ¡Ahora grita este otro! ¡Está imposible este programa!“, se escuchó gritar a Alemparte en medio del alboroto que se armó. “¡Qué vienes a hablar huevás tú!“, le contestó también a Rendón, cuando éste lo emplazó por su apoyo a Matthei.

Casi se fueron a las manos

Como una forma de contener el caos, el animador Gonzalo Feito decidió cortar los micrófonos y dar paso a la pausa comercial. No obstante, debió regresar de inmediato, ya que Rendón se abalanzó contra Alemparte.

Un integrante del equipo de producción intervino con rapidez para detener al abogado mientras avanzaba con todo hacia su objetivo: Alemparte. El animador de Sin Filtros también se sumó e intentó frenar a Rendón.

“¡Es que me dijo que arranco! Entonces le digo que no, que aquí estoy disponible para lo que quieras", explicó el abogado ya en su asiento. “¡Tranquilo! ¡Tómese la pastilla!“, le gritó Alemparte desde el otro lado. “Yo no le contesto a payasos sinceramente. Y si me viene a pegar más encima”, dijo.

Ya más calmado, Gabriel Alemparte solicitó en tono irónico a la producción que le pusieran “una camisa de fuerza” a Luis Mariano Rendón, a quien calificó de “agitador” y acusó de increparlo con actitudes propias de un “matón”.