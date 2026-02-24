“El turno de tarde vs el de dia”: Insólita encerrona entres dos bandas criminales desató ola de comentarios en redes sociales

“El turno de tarde vs el de dia”: Insólita encerrona entres dos bandas criminales desató ola de comentarios en redes sociales

Por: Catalina Martínez

La comuna de La Florida, en la Región Metropolitana, resultó ser el escenario de un incidente tan insólito como violento. Y todo luego de que una banda criminal decidiera hacerle una encerrona a nada más y nada menos que otro grupo de delincuentes.  

De acuerdo con lo informado por Contigo en la mañana, el confuso episodio se remonta a enero y se desató cuando un vehículo rojo fue interceptado en plena vía pública por un auto blanco.

Según las imágenes difundidas por el matinal de CHV en su perfil de Instagram, al ver su paso bloqueado, el conductor de automóvil rojo reaccionó de inmediato retrocediendo a gran velocidad. Sin embargo, los ocupantes del otro vehículo no los dejaron escapar.  

Pronto, la situación pasó a un terreno más peligroso cuando los integrantes de las dos bandas delictuales decidieron bajar de los autos y continuar con un enfrentamiento frente a frente

Lo que no esperaban los sujetos del automóvil blanco, es que sus víctimas estuvieran en las mismas andanzas. “Loco, nosotros andamos robando igual, la media volá”, exclama uno de los individuos en las imágenes. A pesar de todo, entre gritos y amenazas, los antisociales continuaron con el asedio. “Somos de menor igual”, se les escucha replicar, desatando la risa de la otra banda. 

Así, el grupo armado logró someter a sus víctimas y apoderarse tanto del automóvil como de distintos efectos personales. Tras ello, escaparon del lugar utilizando tanto el auto en el que habían llegado como el rojo que acababan de sustraer, además de diversas pertenencias del otro grupo, que poco y nada pudieron hacer. 

Ola de reacciones  

Como era de esperarse, el momento no pasó desapercibido para los usuarios, quienes no tardaron en llenar de irónicos comentarios la publicación del matinal, apuntando a lo insólito de la escena. 

“El turno de tarde vs el de dia”, “Ya no se puede roar tranquilo…”, “Ni la inseguridad está a salvo en el mejor país de Chile”, “La delincuencia opacada por la delincuencia!!”, “Que vayan a hacer la denuncia jajajajajjaja”, “Pensé que en su gremio había compañerismo…”, “Todos los rubros están saturados, ya no se puede encontrar chamba”, “Los partime con los full time”, “Los del 8vo A vs 8vo B” y “Está fuerte la competencia en el mercado…”, fueron algunas de las reacciones.  

