Funan en redes a hombre que lloró en matinal y recibió aportes: "Tenís de todo"

A través de redes sociales funaron a un hombre que apareció en el matinal Contigo en la Mañana llorando. En concreto el sujeto interrumpió un despacho del canal entregando sus descargos sobre la política chilena e incluso contó su dramática situación contando que en un asalto le habían cortado sus tendones y se encontraba sin trabajo.

Cristián explicó que “yo soy yesero, no ando robando, entonces me encabroné. No hay trabajo, yo salgo a buscar todos los días y me encuentro pegas por el mínimo”. “Nosotros estamos luchando el día a día y nos vienen a poner el medio operativo, y por qué no lo ponen en Las Condes. Lo juro por mi hija y por Dios, en cada construcción me dicen que no, y los que me dicen que sí me pagan 480 mil pesos”, contó.

Tratan de "chanta" a hombre que lloró en matinal

Tras escuchar su historia, varios televidentes que se encontraban cerca del punto de fiscalización en La Pintana le llevaron comida e incluso dinero en efectivo para ayudarlo. Incluso el hombre recibió un llamado de la municipalidad de la comuna, desde donde se comprometieron a ayudarlo en su situación laboral.

Sin embrago, poco duró la felicidad del hombre, ya que hasta donde estaba llegó su expareja a funarlo. “Tenís de todo y mira a la señora, por lo menos dale lucas a la señora”, le dijo la desconocida a Cristián, cuyo despacho atrajo a distintas personas con necesidades. Entre ellas la mujer señalada por su supuesta pareja.

“¡Por algo te quedaste sola! ¡Llorando te quedaste sola!”, le respondió a la distancia el sujeto.“Él tiene de todo y usted no tiene ni 10 pesos. Tiene una moto del 2024, casi nos matamos porque al simpático se le ocurrió chocar”, remató la joven, en su diálogo con las vecinas que la acompañaban.

En redes sociales, el incidente generó distintas reacciones. Mientras que algunos condenaron al sujeto, a quien acusaron de mentir en televisión, otros usuarios aclararon que Cristián nunca pidió dinero en pantalla, sino que solamente dio a conocer su triste realidad.

