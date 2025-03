Andrea Arístegui se quiebra en vivo con potente intervención de hombre sin trabajo: "Cuesta hablar"

Durante la jornada en el matinal Contigo en la Mañana un hombre interrumpió un despacho de una fiscalización en La Pintana y emocionó hasta las lágrimas a la periodista Andrea Aristegui. En concreto el sujeto relató la compleja situación en la que se encontraba y realizó una crítica a los procedimientos de fiscalización.

“Estoy sin trabajo, la vida está complicada, los extranjeros afectan el trabajo de los que andamos buscando pega. Ahora andaba buscando mis herramientas de trabajo y me encontré con una comitiva de carabineros y fiscalizadores. ¿Por qué no invierten dinero en atrapar a los delincuentes?”, cuestionó el hombre.

La emoción de Arístegui con hombre en busca de trabajo

“Está bien, quizás es necesario, pero los fiscalizadores no te dan oportunidad, te pasan partes sin saber tu vida. Yo ando buscando trabajo, sigo tirando para arriba, pago arriendo, no tengo familia, soy del Sename, entonces me cuesta caleta la vida, y que me pongan un parte...”, lamentó el joven en pantalla aparentemente afectado.

Luego, Cristián explicó que “yo soy yesero, no ando robando, entonces me encabroné. No hay trabajo, yo salgo a buscar todos los días y me encuentro pegas por el mínimo”. “Nosotros estamos luchando el día a día y nos vienen a poner el medio operativo, y por qué no lo ponen en Las Condes. Lo juro por mi hija y por Dios, en cada construcción me dicen que no, y los que me dicen que sí me pagan 480 mil pesos”, continuó.

“¿Qué va a hacer un cabro como yo? Solo, soy de internado. Y me da rabia estar yo contra el mundo. ¿Qué hago? ¿Salgo a robar? El sistema te está obligando”, agregó. Ante esto Rodríguez mencionó "pero usted no sale a robar, Cristián. Eso es bueno" le dijo. Sin embrago el hombre le mencionó. "No quiero, pero tengo amigos que me dicen y yo en mi desesperación estoy a punto, para sobrevivir" lanzó.

JC Rodríguez: Ese no es el camino, porque eso amigos van a terminar presos, baleados y con su conciencia dañada. Tú todavía estás a tiempo. Con el correr de los minutos, distintos vecinos y conductores que miraban el matinal se acercaron al punto y le obsequiaron dinero al entrevistado. Fueron estos gestos los que quebraron a la periodista Andrea Arístegui.

“Cuesta hablar, porque dio un discurso clarísimo. Me parece súper emocionante ese gesto de esas personas que son capaces de movilizarse. Porque tenemos un problema de Estado, estructural, pero vemos que hay vecinos que dicen ‘yo no tengo nada, pero eso nada lo voy a compartir’”, indicó la comunicadora.

“Cuando hablamos de desigualdades no hablamos sólo de un tema de ingresos, sino también de desigualdad de trato y de desigualdad ante la ley”, sentenció.

