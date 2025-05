Filtran la identidad de supuesta nueva pareja de Tomás Vodanovic: alcalde rompió el silencio

Durante las últimas horas se dio a conocer el supuesto romance que estaría viviendo el alcalde de Maipú Tomás Vodanovic, incluso en el programa No es lo mismo, de Tevex expusieron una serie de fotografías de la mujer que le habría robado el corazón al cotizado jefe comunal que en más de una ocasión a sido relacionado a mujeres.

Recordemos que hace algunos meses se rumoreó que Vodanovic habría tenido una relación con Maite Orsini, quien publicó una foto junto a él para celebrarlo en su cumpleaños. Sin embargo, el edil negó esto y señaló que "no es verdad. Yo estoy en otra. Estamos celebrando la Navidad acá. No (no somos amigos). No la veo hace más de un año y medio, dos años. No tengo ningún tipo de relación (con ella), pero no creo que sean cosas a las que deba referirme yo” lanzó.

¿Quién sería la mujer que esta con Vodanovic?

Se trata de María Paz Ortiz, periodista de CNN, quien habría conocido a Vodanovic en alguna instancia relacionada precisamente con su trabajo como comunicadora. “Me llamaron de la municipalidad, del círculo más íntimo del alcalde, para confirmarme esta información”, explicó Maxi Fuentes en el mencionado programa.

Y en esa misma línea, agregó: “ella está en una situación en la que se siente muy cómoda, porque además ella está absolutamente comprometida en seguir con la relación”. Ante los rumores, el alcalde salió a aclarar su situación sentimental a través de Instagram en donde declaró que no era verdad su supuesta relación.

“No me resulta para nada cómodo referirme a mi vida privada, ni creo que debería hacerlo. Es frustrante tener que salir a hablar de esto y no de la pega que estamos haciendo en Maipú. Pero hace semanas han rondado una serie de noticias falsas sobre mí y supuestas relaciones de pareja, ninguna de las cuales es cierta" aclaró.

Sobre la misma agregó que sobre la información publicada. "No es cierto que tenga una relación de pareja, ni que haya ido a BordeRio, ni que mis padres tengan una propiedad en EE.UU. Tampoco he viajado a Nueva York desde que soy alcalde. Solo lo hice una vez, hace más de 10 años, cuando tuve la oportunidad de estudiar en dicho país”, aseguró.

