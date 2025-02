Filtran escucha telefónica entre hijo de María Elcira y su esposa: "A las cabras se les pasa el tejo"

Durante las últimas horas se dieron a conocer nuevos antecedentes que son parte de la investigación por la desaparición de María Elcira Contreras de 86 años, luego de que en cercanías a Limache (lugar en donde se perdió el rastro a la mujer) se encontraran restos humanos, en especifico una mano a la cual se le realizan pericias en Santiago para identificar su identidad.

Entre las pericias, la Policía pinchó las conversaciones que han mantenido los familiares cercanos a la adulta mayor entre los que llamó la atención una conversación entre la nieta de la desaparecida, Carla Hernández con su esposo en la que hablaban de lo expuesto por el “testigo clave” que señaló que todo se trataba de un secuestro.

¿Qué dijo el hijo de María Elcira?

Según reveló La Tercera, los policías también escucharon un diálogo entre Maximiliano Hernández (hijo de María Elcira) y su esposa Myriam Ramírez, quien vivía con la adulta mayor que estaba bajo su cuidado. La conversación entre ambos familiares de la mujer desaparecida se remonta al 23 de septiembre pasado, cuando Hernández le habla a Myriam sobre el caso que estaba caratulada como “secreto”.

Maximiliano Hernández: ¿Te contó la Carla de que la cuestión de mi mamá ahora es secreta?

Myriam Ramírez: Eso no sé, parece que lo mandó al WhatsApp la Carlita de la abuela.

MH: Sí po, me llamó denante, primero me llamó el José para contarme de la cuestión que le había contado la Carla. Ya, cortó el José Luis y me llamó la Carla. La Carla no sabe por qué poh.

MR: ¿Y no se han podido comunicar con nadie para preguntar?

MH: Nadie de la PDI y el abogado había tratado de averiguarlo por Fiscalía a ver qué podía.

MR: ¿Se habrán enojado porque la Carla quería cambiar a la gente?

MH: Yo creo que va por ahí también la hueá en parte. A hueveado tanto con el fiscal, pero... no, si a las cabras de repente se les pasa el tejo con sus comentarios, poh Myriam ¿o no?

MR: Claro.

MR: Es que según ellas, si no están vigentes, la cuestión se va a parar y no...

MH: Una cosa es estar vigente y otra es echarles la culpa a personas sin tener pruebas poh. Yo creo que están metidos estos hueones (del restaurante), pero no tengo cómo comprobarlo poh, ¿o no?

MR: Tiene que ser, tiene que estar el gallo, el Andrea, y ese de los perros como dice él.

MR: Es tan raro, tan raro, que se haya perdido en dos minutos.

