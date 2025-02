"Ojo con eso…": Figura de Colo Colo muy cerca de perder su titularidad este 2025

Luego de su estreno en la Liga de Primera, además de ya haber disputado tres encuentros en la Copa Chile, Jorge Almirón mira de reojo su pizarra en Colo Colo, y es que aseguran que uno de los inamovibles del técnico durante la temporada pasada, podría perder su puesto en el once titular del equipo este 2025.

Efectivamente, mientras el entrenador y sus dirigidos se preparan para lo que será el partido de este lunes frente a O'Higgins de Rancagua en el Estadio Monumental, avisan que uno de los jugadores del Cacique está bajo la lupa del DT, y es que últimamente sus actuaciones estarían dejando bastante que desear.

Hablamos de Alan Saldivia, defensor central que luego de la abrupta salida de Maximiliano Falcón, su compañero en la zaga colocolina en 2024, no ha conseguido mostrar ese rendimiento que lo perfiló como una estrella en el esquema de Almirón, quien incluso estudiaría medidas drásticas en torno al uruguayo.

Fue el periodista Rodrigo López quien, en el programa De Fútbol Se Habla Así, analizó el presente del zaguero: "Cuando tiene la lesión, no volvió a ser el mismo. Cuando llega el partido frente a River, donde juega de titular, mostró cositas que no hacía antes más allá de que recién volvía y no ha podido estar al 100".

Y tras ello, el comunicador de DSports soltó la primicia, y es que la estelaridad de Alan Saldivia estaría colgando de un hilo: "Ojo con eso, que si sigue más o menos este rendimiento, ya podría tomar titularidad Emiliano Amor con Sebastián Vegas, quien no estaba considerado como titular porque para Almirón es Vegas-Saldivia".

