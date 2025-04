¡Un dolor de cabeza!: Figura de Colo Colo le entrega pésimas noticias a Jorge Almirón

Luego de un frenético empate 3-3 con Atlético Bucaramanga en su debut por la Copa Libertadores 2025, Colo Colo vuelve este domingo al plano local para enfrentar a Santiago Wanderers en la Copa Chile, y avisan que un jugador albo le dio pésimas noticias al entrenador Jorge Almirón de cara a este encuentro.

Efectivamente, mañana desde las 20:00 horas el Cacique saltará a la cancha del Estadio Monumental para medirse ante el 'Decano' por la quinta jornada del Grupo B del certamen, y justo en la antesala del compromiso, el cuerpo técnico se enteró que no podrá contar con uno que alistaba su regreso este fin de semana.

Hablamos de Marcos Bolados, atacante que, según indicó Cooperativa, no ha logrado reponerse de una importante sobrecarga muscular y está prácticamente descartado para el partido, pues si bien la lesión no es de mayor gravedad, la prioridad sería no exponerlo y no entraría en la lista de citados por Almirón.

Cabe mencionar que la recuperación del formado en Deportes Antofagasta avanza de buena manera, y luego de ya algunas semanas al margen del equipo, su esperado retorno se daría el próximo jueves, cuando Colo Colo reciba al Fortaleza de Juan Martín Lucero por la segunda jornada de la Copa Libertadores.

En tanto, Jorge Almirón prepara una formación mixta ante Wanderers, la cual sería: Fernando de Paul en el arco; Alan Saldivia, Emiliano Amor y Sebastián Vegas en defensa; Óscar Opazo, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Daniel Gutiérrez y Claudio Aquino en el mediocampo; Alexander Oroz y Salomón Rodríguez en ataque.

