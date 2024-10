Exponen video de delincuentes que asaltaron a JC Rodríguez jactándose del delito: "Cogotié al Julio César"

A través de un reportaje de T13 se dio a conocer un video de la banda que asaltó al periodista Julio César Rodríguez el pasado 8 de octubre, en el cual uno de los delincuentes se jactaba de haber cometido el delito. Recordemos que, estos antisociales fueron detenidos y la agrupación criminal estaba constituida por cuatro adultos y dos menores de edad.

Cabe mencionar que, estos delincuentes también fueron responsables del asesinato de un adulto mayor de 75 años en la comuna de Maipú, las calles Hernán Bravo Cruz y Dragones de La Frontera, quien intentó frenar una encerrona que le estaban haciendo. Tras quitarle su vehículo lo atropellaron con el mismo siendo trasladado a el Hospital El Carmen donde falleció.

Delincuente se jactaba del robo a JC Rodríguez

Tras la encerrona al comunicador de CHV, uno de los delincuentes que protagonizó el robo grabó un insólito video para sus redes sociales en el que partió diciendo. "Mira la que me traje" mostrando el Porsche del año, valorado en cerca de 100 millones de pesos que tenía el profesional, quien aseguró que además le quitaron otras de sus pertenencias como el celular.

"Cogotié al Julio César (Rodríguez), ¿y qué pasa?" mencionó otro antisocial en tono desafiante sumándose al registro. “Fue una situación bastante ridícula, pensé que me estaban saludando, los saludé, bajé la velocidad, y más allá, en un aparte que había que frenar, se bajaron con pistola (...) Cuando vi la pistola dije ‘para qué voy a acelerar’“, contó sobre el robo el comunicador en su programa.

Así mismo el comunicador reveló en esa instancia que era la tercera vez que le realizaban una encerrona. “Si tengo la opción, parto. Si no tengo opción, entrego“, afirmó mencionando que prefirió no poner en riesgo su vida. “No me dieron ni un golpe, para qué voy a mentir. La pistola no más me la ponían“, relató.

