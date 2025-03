A favor de empresario chino: exponen nuevos inéditos chats entre Cariola y Hassler

La noche del miércoles se revelaron nuevos chats entre Karol Cariola e Irací Hassler que darían cuenta de la coordinación que habrían tenido para concederle la patente de alcoholes a un amigo chino de la diputada lo que correspondería al delito de tráfico de influencias. En concreto las conversaciones fueron difundidas por T13.

Cabe mencionar que esta información surgió a partir de las pericias que realiza el Ministerio Público por el caso de la fallida compra de la Clínica Sierra Bella. “Tengo un cacho, necesito tu ayuda. Uno de mis amigos chinos empresarios, tiene un mall chino en Santiago y por problemas administrativos no alcanzaron a pagar la patente, y los van a clausurar. O algo así” le escribió Cariola a Hassler dando inicio a la conversación investigada.

¿Qué chatearon Cariola y Hassler?

Cariola: “Les quitarán la patente, que solo requería renovación”.

Hassler “Voy a averiguar de qué se trata y te comento”.

El empresario no había pagado la segunda cuota de la patente, por lo que finalmente el Concejo municipal de Santiago decidió rechazar la renovación de la patente, una medida que tuvo el apoyo de Hassler. En marzo de 2023, Cariola le volvió a comentar a Hassler sobre este empresario chino de iniciales E.Y. cuando se lo presentaría presencialmente, algunos días después volverían a hablar del asiático, cuando la diputada le reenviaría un audio a la ex alcaldesa.

“Estimada Karol, respecto al tema que hemos conversado ayer, quisiera que le hiciera llegar las siguientes consultas a la persona que tiene el manejo de informaciones: Cuáles son las áreas (seguridad, limpieza, etc) que quiere como municipio para que el gobierno chino (nivel gobierno o nivel local da lo mismo) colabore. ¿Cuáles son las necesidades concretas? (asesoría, recurso, tecnología, etc) ¿Cuáles son objetivos? Un relato previo sobre el municipio (presupuesto que maneja, etc), cuáles son situaciones dramáticas que están afectando a la comunidad, cuáles las razones por las cual se hace difícil para resolver (falta de recurso, estrategia, etc)”, indica la transcripción del mensaje hecho por la PDI.

Además de las conversaciones donde hablan sobre el empresario chino, también existe otro diálogo de Cariola y Hassler, donde la primera pide ayuda por un empresario que ha apoyado sus campañas y que la gestión la hará Juanito González, seudónimo para referirse a Jorge Cárcamo, histórico militante del PC.

Cariola: “Oye necesito pedirte un Gabrie”.

Cariola: “Quise decir favor”.

Cariola: “Hay un empresario cercano, que me apoyo en mi campaña”.

Cariola: “Última y también anteriores”.

Cariola: “Que se dedica a la publicidad a gran escala”.

Irací Hassler: “Hola Karito”.

Cariola: “Y que me está pidiendo hace tiempo que pueda gestionar una reunión contigo”.

Cariola: “Quiere juntarse a almorzar o cenar”.

Cariola: “Contigo y conmigo”.

Cariola: “El vínculo con él lo tengo a través de Juanito González”.

Cariola: “El tipo siempre financia proyectos sociales, de hecho anda con la idea de un proyecto de huertos urbanos que te comenté hace un tiempo”.

Cariola: “Cómo lo ves??”

