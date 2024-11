Exponen millonaria deuda que complicaría a Joaquín Lavín Jr: "Está con el agua hasta el cuello"

El periodista Sergio Jara reveló que Joaquín Lavín Jr. estaría enfrentando una compleja situación económica, ya que adeudaría un millonario monto. Recordemos que el esposo de Cathy Barriga está en la mira de Fiscalía por eventual malversación de fondos públicos y su formalización sería inminente, incluso ya allanaron su oficina.

Recordemos que, durante las últimas horas el Joaquín Lavín padre se enroló para visitar a su nuera y sorprendió con una breve declaración. “Vine a enrolarme, porque ustedes saben que hay que esperar 48 horas para visitar”, declaró agregando que “ no voy a opinar del caso porque se va a decir que soy poco objetivo. Yo vengo aquí como papá, como suegro, para hacerle sentir a Joaquín y a Cathy especialmente, que quiero ver el viernes, que la queremos mucho, que la apoyamos” lanzó.

¿Cuál es la millonaria deuda que tiene Joaquín Lavín Jr?

El periodista partió narrando la millonaria deuda, contando que debido a esta el ex candidato presidencial habría reaparecido. “Entró a administrar la crisis que se desató en la familia Lavín-Barriga. Esto porque Joaquín Lavín Jr. no sólo estaría enfrentando este problema relacionado con la municipalidad de Maipú, sino que además él tendría deudas importantes, por más de 600 millones de pesos” aseguró.

“Cuando Cathy Barriga empieza a tener problemas graves, Joaquín Lavín (León) se acerca a su familia. Cuenta que tiene estas deudas graves y es ahí cuando el papá toma acción y entra a administrar la crisis” añadió. Así mismo Jara expuso que “el padre está en contacto con el abogado, buscando fórmulas de poder ayudar a su hijo con esta deuda. No se sabe a qué corresponde esta deuda”.

“Hay deudas que no aparecen en el reporte financiero, porque no están en el mercado regulado, sino que más bien son contraídas con personas que funcionan como prestamistas. Lo que entendemos es que es una deuda millonaria, no sabemos a qué responde esa deuda, pero sí sabemos que estaba con el agua hasta el cuello” complementó.

