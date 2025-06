Exponen comportamiento y chats de cura acusado de mantener relaciones sexuales con fiel: "Eres un 7 para la cama..."

Una mujer de Los Andes, región de Valparaíso acusó a un cura de mantener relaciones sexuales con ella bajo un escenario de abuso de conciencia y emocional. En concreto la mujer respaldó su acusación en contra del sacerdote Gustavo Morales, párroco de la iglesia Santa Rosa de Lima, con chats que habría mantenido con él.

La relación entre ambos se habría extendido durante cuatro años, según consignó la mujer desde el anonimato para T13 Noticias. “¿Dónde estás? ¿Salgamos más tarde? (...) Podríamos (ir al motel) como a las 14:30 si quieres, ahora igual echa la sábana o un chal por si acaso, siempre y cuando puedas estar toda la tarde afuera”, se escucha en uno de los tantos registros.

¿Qué pruebas inculpan al cura?

Tras la denuncia pública por presunta manipulación emocional y abuso de conciencia, el sacerdote aludido respondió enviando una serie de mensajes a la denunciante, en los que cuestionó duramente su versión de los hechos. “Me impresiona tu nivel de rollos y desequilibrio. ¿Cómo se te ocurre escribir eso? ¿Estás bien? Estás cruzando un límite absurdo e intolerable. Siempre pensé que eras más sensata y que no te inventarías estas cosas”, escribió el sacerdote, quien habría incumplido su voto de celibato.

En otro mensaje, añadió con ironía: “Está bien que tengas imaginación, pero te pasaste. Dedícate a la ciencia ficción: escribe y publica, porque la embarraste”. Consultado por el medio, el sacerdote Morales negó cualquier tipo de abuso. “Soy un pecador, no un delincuente. Un pecador como todos los cristianos”, afirmó.

De acuerdo al citado medio, en uno de estos registros se escucha al religioso organizando un encuentro entre ambos: “¿Dónde estás? ¿Salgamos más tarde? (...) Podríamos (ir al motel) como a las 14:30 si quieres, ahora igual echa la sábana o un chal por si acaso, siempre y cuando puedas estar toda la tarde afuera”. En otro audio, Morales apunta directamente al desempeño sexual de la denunciante: “Tienes que reconocer que tú eres un 7 para la cama, nadie te hace el peso, eso te lo he dicho subrayado. Ahora, si se da la oportunidad, me voy a comer a otra… pero no se ha dado. Nadie sale con un cártel a conquistar”.

