Explosión en Renca: Víctimas fatales aumentan a 12 mientras cinco luchan por sobrevivir

Por: Catalina Martínez

Las brutales consecuencias tras la explosión que conmocionó a la comuna de Renca, se siguen manifestando. Ahora, salió a la luz un nuevo informe de la Subsecretaría de Redes Asistenciales que dio cuenta del avance de las víctimas afectadas. Además, reveló que el número de muertos a causa del siniestro aumentó a 12.

Pese a haber sido atendido de urgencia en el Hospital del Trabajador de la ACHS, el afectado no logró sobrevivir a la violencia del estallido. Según expuso ADN Radio, terminó sucumbiendo a las lesiones que dejó la explosión, a pesar del trabajo intensivo realizado por el equipo médico.

En cuanto a los heridos que siguen hospitalizados, el mencionado portal informó que cinco de ellos presentan una condición crítica pero controlada, aunque su vida aún corre peligro. En paralelo, otros cuatro pacientes fueron trasladados a unidades de atención intermedia, donde continúan siendo monitoreados por personal médico especializado.

Asimismo, se detalló que los lesionados fueron derivados a distintos centros asistenciales repartidos entre el sistema público y privado. Mientras que tres de ellos permanecen en la Mutual de Seguridad, otros tres fueron trasladados al Hospital del Trabajador de la ACHS. En tanto, dos se encuentran internados en la Clínica Indisa. El último afectado recibe atención en el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública, antes conocida como Posta Central.

Cabe destacar que, de acuerdo con el citado medio, el Ministerio de Salud manifestó su pesar por lo ocurrido y expresó su respaldo a los familiares del reciente fallecido frente a la tragedia de Renca.

