¡Lo rechazó en vivo! La potente reflexión que dejó Harold Mayne-Nicholls tras recibir insólito regalo

Canal VIVE y el diario La Hora estrenaron el primer episodio de su programa El Primer WN, un espacio dedicado al análisis y la actualidad. En esta edición inaugural, estuvo como invitado principal el aspirante a la presidencia Harold Mayne-Nicholls.

La conversación transcurrió en un tono cordial y enriquecedor, hasta que el equipo del programa llegó con una inesperada sorpresita que tomó desprevenido al ex cabecilla de la ANFP.

El espacio tomó un giro más tenso cuando González intentó regalarle un cuadro a Mayne-Nicholls. En la imagen, el exdirigente lucía una banda presidencial junto a Sergio Jadue, quien lo sucedió en la federación futbolística.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

"Te tengo un regalo, y en las redes sociales nos pidieron que te entregáramos esto", dijo el conductor, quien intentó darle la foto al precandidato. Lo que no se esperaba es que Mayne-Nicholls lo rechazara de una. “¿No la quieres?", preguntó González.

El mensaje de Harold Mayne-Nicholls

"¿De verdad? Está bien puesto el nombre del programa, te felicito, de verdad es una cosa... Sergio Jadue es un delincuente, y que tú lo levantes de esta manera echándole la culpa a las redes sociales, me parece de toda gravedad", partió diciendo el candidato a La Moneda, evidente molesto.

Luego, ahondó en sus motivos para rechazar el gesto. "A los delincuentes le damos espacio, le damos tribuna, él está en Miami porque robó, no es que esté de vacaciones. Es desatinado, si le vamos a dar tribuna a los delincuentes después no nos quejemos de la delincuencia. Después los jóvenes entienden que la delincuencia, que ser delincuente es ser choro", reflexionó.

Al final, Octavio González intentó explicar que el motivo no era generar incomodidad, sino lo contrario. "No es darle tribuna, es recordar el daño que le hizo al fútbol, que este tipo de dirigentes no pueden seguir operando impunemente", señaló, para luego seguir con la conversación.