Experto da a conocer zonas con mayor riesgo de terremoto: "Alta energía"

Para el matinal Mucho Gusto el doctor en Geofísica Cristian Farías dio a conocer las zonas de Chile con mayor riesgo de tener un terremoto. Recordemos que durante la jornada de este jueves un fuerte sismo de magnitud 6,0 se registró al sur de Sierra Gorda, en la región de Antofagasta lo que alertó a las autoridades y expertos.

Cabe señalar que los expertos mencionaron que les llamó la atención que el sismo ocurrió en la placa de Nazca, a diferencia de la mayoría de los temblores en el país que suceden entre la placa de Nazca y la Sudamericana. En el programa antes mencionado, el experto detalló las características de este tipo de sismos y la posibilidad de haber uno más grande.

¿Qué dijo el experto sobre las zonas de riesgo?

Farías detalló que los sismos que ocurren en la placa de Nazca se "sienten más intensos. Aparte, la profundidad fue de casi cien kilómetros, entonces las ondas tienen que viajar una buena distancia para llegar a donde está la gente y, por lo tanto, se sienten largos y con harto ruido" dijo granado que la placa de Nazca cubre gran parte de la costa de Chile y Sudamérica.

Sobre la misma el geofísico señaló que "hemos tenido terremotos grandes ahí, incluso el de 1939, que terminó botando una buena parte Chillán. Son sismos que nos asustan harto, pero al mismo tiempo son temblores que si bien no son anormales completamente, sí son sismos que ocurren bastante menos que los que se dan en la costa".

Sobre la zonas que se podrían ver afectadas "en el norte está la parte más compleja hoy por hoy (...). Del sur de Iquique hasta Mejillones tienes un lugar donde no se ha liberado mucha energía desde el terremoto en 1877, por tanto, podría tener un terremoto de magnitud 8.3 u 8.4 que ocurra en la costa, eso puede pasar"

También en la zona de la costa de Atacama, en el sector de Vallenar, no se registra un sismo grande desde 1922. "Han pasado más de cien años en esa zona y podemos tener un terremoto bien grande en ahí de 8.3 u 8.4, por ejemplo", comentó el doctor en Geofísica. Por último, el experto recordó en que "de a poco va pasando el tiempo y nos vamos acordando de que en algún momento podemos tener terremotos grandes en distintas partes de Chile (...), pero todavía no nos ha tocado vivir un terremoto grande en día hábil, en hora de colegio, hace rato que no nos pasa algo así".

