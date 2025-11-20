“¿Dónde los va a llevar?”: Exministro de Justicia criticó propuesta de Kast sobre expulsión masiva de inmigrantes

Exministro de Justicia criticó propuesta de Kast sobre expulsión masiva de inmigrantes

Por: Catalina Martínez

En medio de los debates, hubo una propuesta que desató de inmediato el ruido: la de José Antonio Kast sobre migración. Con tono firme, el candidato de ultraderecha anunció su intención de realizar expulsiones masivas de inmigrantes irregulares, asegurando que los va a “invitar a salir”. 

“No he entrado a rebatir la cifra, pero hemos calculado que con un avión de 100 personas, uno podría hacer viajes chárter de 100 millones de pesos por avión, y esas mismas personas van a colaborar a pagar su pasaje de salida”, señaló en el debate de Canal 13, tras ser informado que la expulsión de un inmigrante cuesta alrededor de $3 millones de pesos.

Es mucho más económico, más que retenerlo en Chile, pedirle que colabore para que vuelva a su patria. Y cuando tenga sus papeles al día, si quiere volver a entrar, va a entrar por la puerta, nunca más por la ventana”, afirmó el abanderado de oposición. 

Tras escuchar la propuesta, la periodista Soledad Onetto le dio un golpe de realidad al candidato: “En un vuelo de 120 inmigrantes cuesta $100 millones de pesos, coincidimos en las cifras. Sacamos las cuentas, usted necesitaría 2.800 vuelos, lo que da un total de $296 millones de dólares. ¿Se va a gastar esa cifra? Sin contar (los gastos de) la persecución de esos inmigrantes".

Nuevas críticas al proyecto de Kast 

Pero la voz de Onetto no resonó sola. Al eco de sus advertencias se sumó la de José Antonio Gómez, antiguo ministro de Justicia en tres gobiernos distintos, quien también advirtió que la propuesta enfrentaría obstáculos difíciles de sortear.

En conversación con CNN Chile Radio, Gómez criticó la propuesta de Kast, luego de haber valorado previamente el programa de la candidata del oficialismo. “Si revisas el programa de Jeannette Jara en materia de seguridad pública te vas a dar cuenta que hay una propuesta sólida”, partió diciendo. 

Inmediatamente, soltó la bomba que desbarató la propuesta del líder republicano. “No está hablando cosas de ‘vamos a expulsar a 400.000 venezolanos’, cuando eso cuesta $300 millones por avión que son 60 personas y, por lo tanto, es imposible, ¿dónde los va a llevar si Venezuela no recibe a los aviones chilenos? Por lo tanto, le estás diciendo a la ciudadanía en materia de migración y le estás proponiendo cosas que son irrealizables”, sentenció. 

El apoyo a Jeannette Jara

Por otro lado, el exministro dejó más que claro su respaldo a Jara en segunda vuelta, y declaró: “No voy a votar por la continuidad, a pesar de que Jeannette Jara fue parte de este gobierno, pero también hay que hacer algunas salvedades. Jara logró muchas cosas en este gobierno que fueron muy importantes, las pensiones, las 40 horas, una serie de cambios en el ámbito que ella estuvo”.

Agregó que la militante del PC “tuvo una buena labor, fue capaz de conversar con la gente que piensa distinto. Yo creo que es una persona que puede dar gobernabilidad, que puede tener la capacidad de acuerdos a diferencia del otro candidato, que es bastante más extremo en el punto de vista de sus propuestas y de sus relaciones”.

Tiene la genuina gana de representar un cambio y creo que puede ser un buen camino para Chile. Yo creo que la confrontación, la forma en que se han enfrentado las cosas en Argentina (con Javier Milei) no ha sido buena”, concluyó Gómez. 

