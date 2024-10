"Si Chile quiere ir al Mundial": Exigen renuncia de Ricardo Gareca y el regreso de Jorge Sampaoli a La Roja

Con Chile como colista absoluto a mitad de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, piden a gritos la salida del técnico Ricardo Gareca e incluso proponen a un viejo conocido como sucesor indicado para tomar el mando de la Selección Chilena en este complejo momento: Jorge Sampaoli.

Efectivamente, luego de la dura derrota por 2 a 1 frente a Brasil en el Estadio Nacional, la cual dejó a Chile en el fondo de la tabla con tan solo 5 puntos en nueve jornadas, fue el periodista colombiano Samuel Vargas quien a través de las pantallas de DSports criticó fuertemente al 'Tigre' y su labor en el banco chileno.

Tras asegurar tajantemente que Colombia vencerá a Chile en la siguiente fecha, el comunicador afirmó que ya es tiempo de destituir al técnico de su cargo en La Roja: "Chile el martes va a perder en Barranquilla. Dicho esto, deben despedir inmediatamente a Gareca o renunciar al cargo de seleccionador nacional de Chile".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

En esa línea, liquidó al estratega, argumentando que no hay manera de que su estadía en la Selección Chilena pueda extenderse: "Además de su soberbia e irrespeto, es un sobrevalorado director técnico y seleccionador". "Mucho nombre, poco potencial y poco presente, así que Chile no tiene ningún argumento para sostener a Gareca", disparó.

"No hay resultado, no hay funcionamiento, no hay empatía con el grupo, no hay empatía con la prensa e hinchas, no hay dónde agarrarse, fracasó en Copa América y está fracasando en Eliminatorias", agregó Vargas, para finalmente proponer a Sampaoli como solución: "Si Chile quiere ir al mundial debe repescar a Jorge Sampaoli".

Te puede interesar: Colo Colo rompe el silencio tras polémica baja de Carlos Palacios en La Roja: "Sabemos que..."