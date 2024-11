Exasesor de Monsalve rompe el silencio y relata momento clave: "algo grave"

A horas de que se realice la formalización del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve su exasesor entregó un importante testimonio sobre cuando el político le contó la denuncia en su contra. Recordemos que a otra autoridad fue acusado de violación en contra de una subalterna ocurrido entre la noche del 22 y la mañana del 23 de septiembre.

Gabriel de la Fuente, es el nombre del exasesor quien conversó con El Mercurio y aseguró que fue uno de los primeros en enterarse de lo que había ocurrido. “Fue a partir de Monsalve, él me contó (…). Esta conversación la tuve el 10 de octubre, en el despacho del subsecretario” comentó en un principio el abogado.

¿Qué declaró el asesor de Monsalve?

Bajo esta misma línea el profesional declaró que “me voy a su despacho y cita también a Gustavo Herrera (asesor y jefe directo de la víctima), y nos dice, con estas palabras, ‘les voy a contar una bomba, algo grave’. Pensamos cualquier cosa, porque nunca había escuchado una expresión así de Monsalve; nos dice: ‘les voy a contar desde el principio, pasó algo con (denunciante)” dijo.

Además aseguró que mientras iba escuchando esto, le realizó una serie de preguntas hasta que la jefa de Inteligencia, Cristina Vilches, llegó a la oficina donde se encontraban reunidos. “Si tuvo relaciones sexuales con ella, y me dice que no, que no tuvo; le pregunté cómo le constaba eso y dijo que no le constaba. Cómo habían llegado ahí y me dice que no se acuerda; si lo habían hablado con ella y qué le había respondido, que tampoco se acordaba (…); de nada se acordaba” contó Herrera.

Así mismo detalló que se sufrió ponerse en contacto con la Agencia Nacional de Inteligencia, la PDI o Carabineros. “Le pregunté que para qué había invitado a esa niña a comer; me dijo que, ‘bueno, porque era domingo, ella estaba sola, igual que yo’. Le pregunté si había salido en otra oportunidad con ella. Me dijo que sí, que un día se habían juntado a almorzar en el mall Costanera Center motu proprio (voluntariamente) nos dice que no había tenido relaciones con ella” agregó.

“Le planteé el tema de cómo tenía ese tipo de vinculaciones con funcionarios, lo que me parecía impropio” recordó.

