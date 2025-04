¡Confirmó sala cuna informal! Ex “niñera” reveló abuso laboral y caprichoso actuar de Cathy Barriga

La próxima semana, Cathy Barriga, ex alcaldesa de Maipú, enfrentará una nueva formalización por los delitos de malversación de fondos públicos y negociación incompatible. Estas acusaciones podrían complicar aún más su situación judicial, con la posibilidad de un regreso a la cárcel.

Estos delitos están vinculados al uso de fondos municipales para pagar a trabajadoras que, en realidad, desempeñaban funciones como cuidadoras de su hijo. Según información revelada por Mega, el testimonio de una de estas cuidadoras sería crucial para establecer la responsabilidad de la ex autoridad comunal.

Kimberly Guajardo, quien trabajó como cuidadora del hijo de Barriga entre enero y septiembre de 2017, brindó su testimonio ante la Fiscalía en calidad de imputada. En su declaración, detalló que su labor se llevó a cabo bajo un acuerdo informal, sin contrato ni pago de cotizaciones, y que se habilitó una sala junto a la oficina de la alcaldesa para cuidar al menor.

“El acuerdo era que yo tenía que cuidar al menor dentro de las instalaciones del municipio, le pregunté si requería que fuera a su casa, y me indicó que no. Le pregunté por el horario y me dijo que sería un trabajo entre 8 y media a 6 o 7 de la tarde aproximadamente”, partió revelando.

“Me iba a pagar $500.000 al mes, y me dijo que sería a través de transferencia a mi cuenta. Quiero señalar que todo esto fue informal, nunca firmé un contrato de ningún tipo, no recibí pago de cotizaciones ni nada por el estilo, era un acuerdo de palabra”, precisó la mujer.

En relación al lugar de trabajo, confirmó que se implementó una sala al lado de la oficina de Cathy Barriga. “Esa salita era una oficina normal, al menos en el periodo que ingresé. Después de un tiempo, ella empezó a adaptar la sala cuando su hijo empezó a caminar y gatear, ya que había enchufes y otras cosas que pudieran provocar un accidente en el menor. Se instaló un corral en el piso con goma eva, y los juguetes estaban en ese sector”, relató.

“Se enojó muchísimo, dejó de hablarme”

Actualmente, Kimberly se desempeña como profesora de baile entretenido en la municipalidad de Maipú. Sin embargo, reveló que durante ese tiempo “recibí los pagos acordados, pero se demoraba mucho en pagarme. Ella no respetó las horas de salida, ya que había días en que tenía eventos y estaba a veces hasta las 12 de la noche, o a la 1 de la mañana, eso era cada vez más constante”.

En cuanto a su salida del municipio, reconoció que un día no fue trabajar debido a una práctica de baile que tenía comprometida. “Eso fue lo que gatilló mi salida, se enojó muchísimo conmigo. Me acerqué al municipio al día siguiente a trabajar, y la alcaldesa no me saludó, dejó de hablarme y no volví a verla. Me llamó Luis Japaz y me dijo que no seguiría trabajando con ellos”, destapó.

“Todo lo que ella me decía yo lo hacía, entonces nunca reclamé ningún derecho ni contrato ni cotizaciones ni nada, porque todavía era muy joven, entonces salí muy molesta (...) Un tiempo después, me llamaron del municipio para decirme que querían contratarme como monitora de zumba en el área de deportes. Así fue que llegué a trabajar en este cargo en el cual me desempeño hasta el día de hoy”, sentenció la ex “niñera” de Cathy Barriga.