"No anduvo": Ex Colo Colo reprueba a Aquino y elige la figura del empate con Bucaramanga

Continúan los ecos tras el frenético empate 3-3 de Colo Colo y Atlético Bucaramanga por la primera jornada del Grupo E de la Copa Libertadores, y ahora fue un icónico exjugador del Cacique quien reprobó la actuación de Claudio Aquino, además de elegir a los dos hombres más destacados del equipo de Jorge Almirón.

Hablamos de José Luis Álvarez, otrora delantero albo que, en diálogo con Bolavip, hizo un fuerte llamado de atención por los primeros 45 minutos del encuentro, donde, a su juicio, el 'popular' no logró acomodarse dentro de la cancha: "Perdimos medio tiempo, yo creo que Colo Colo estaba desorientado".

En esa línea, no tuvo pelos en la lengua para criticar lo mostrado por el '10' del equipo, que en dicha etapa del compromiso estuvo muy por debajo de las expectativas: "Aquino no anduvo en el primer tiempo, algo extraño ese partido". "En el momento que tenías que sacar ese colocolino, no salió", agregó.

Tras ello, se rindió a los pies de Arturo Vidal y Javier Correa, dos que marcaron diferencia contra los 'Leopardos': "En el segundo tiempo ya se vio lo que realmente Colo Colo es, un Vidal inspirado, el hombre en su segundo año va a seguir siendo igual. Ahí está Correa, hizo los dos goles, había que estar ahí".

Y para finalizar, Álvarez advierte que el resultado frente a Bucaramanga es una muestra clara de que no habrán rivales fáciles en el certamen: "No te voy a decir que los miraron a menos, pero el otro equipo también jugaba, son once contra once y en el primer tiempo estaba desorientado Colo Colo".

