Evelyn Matthei y el drama de la seguridad ciudadana a raíz de denuncia contra Monsalve: “Lo que a mi me preocupa…”

La grave denuncia de violación presentada contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sigue dando mucho de que hablar. En ese contexto, durante la jornada del sábado 19 de octubre, la alcaldesa de Providencia y posible candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió al tema.

"Hemos visto con estupor que en el fin de semana donde más víctimas, más homicidios tuvimos, el encargado de la seguridad, en vez de estar preocupado por la seguridad, estaba tomando pisco sour y después en actividades que finalmente lo han llevado a ser acusado de un delito", aseguró Matthei en una rueda de prensa.

La figura de la UDI sostuvo que tras la denuncia "se ha demostrado que, efectivamente, los que estaban a cargo de la seguridad, no han dado el ancho". Además, respecto a la forma en que el Ejecutivo manejó la salida de Monsalve afirmó: "esto es muy, muy grave y creo además que las palabras del Gobierno han dejado mucho más dudas que certezas".

En esa misma línea, Matthei también se refirió a la tardanza en la renuncia de Monsalve. "Se le debiera haber pedido (la renuncia) en forma inmediata. Más aún, él debió haber renunciado al día siguiente, el día que no se presentó a trabajar porque no podía presentarse a trabajar por el estado en que estaba. Ahí él debió haber renunciado", enfatizó.

"Esto tiene que llevarse hasta las últimas consecuencias (...) Más allá de los delitos que pudiesen haber, que no pudiesen haber, que no me corresponde a mí, lo que a mí me preocupa es el tema de la seguridad ciudadana", aseveró la jefa comunal. "Lo que ha quedado claro, es que el tema de la seguridad ciudadana no se ha tomado con responsabilidad por parte de los que estaban a cargo", concluyó Evelyn Matthei.