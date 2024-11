¡Alerta en el Cacique!: Estrella de Colo Colo pone en duda su renovación con el club

Luego de una exitosa temporada 2024, Colo Colo ya trabaja en lo que será la próxima campaña, y tras anunciar la renovación de cuatro piezas claves de su plantilla, además de la salida de cinco jugadores, una de las principales estrellas del equipo sorprendió a todos al poner en duda su futuro en el Estadio Monumental.

Se trata de Maximiliano Falcón, quien si bien tiene contrato vigente con el Cacique hasta diciembre de 2025, la intención de Blanco y Negro es extender su vínculo con el 'popular' y así no perder a uno de los referentes de la institución en el último tiempo. Sin embargo, en conversación con Radio 890 de Uruguay, el 'Peluca' encendió las alarmas en Macul.

"Tengo contrato hasta fines de 2025 con el club. No hay ofertas formales, pero han preguntado por mí, pero lo real es que tengo un contrato hasta 2025 y los dirigentes me ofrecieron renovar por tres o cuatro años más", explicó en un principio el defensor charrúa para dicha emisora de su país natal.

Tras ello, confesó no estar muy seguro de renovar como jugador albo, y es que se estaría planteando tomar nuevos desafíos para así dar el gran salto a la Selección de Uruguay: "La oferta que me están haciendo es muy buena, pero hay que ver. El fútbol es muy dinámico y uno se ilusiona con otras cosas, como la selección uruguaya".

Y para finalizar, reveló detalles de lo que fue su casi arribo a Peñarol, rival de Nacional, club de sus amores: "La gente de Nacional me decía que no fuera a Peñarol, pero Peñarol hizo una oferta formal". "Estuvieron más cerca de llevarme que Nacional, pero ofrecieron un préstamo y Colo Colo dijo que la única manera de que me fuera era si me compraban", remató Falcón.

