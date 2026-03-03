VIDEO | ¿Estás de acuerdo? Esteban Paredes habla de la capitanía de De Paul en Colo Colo

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana, se disputó una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno, específicamente el número 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile, donde ambos equipos iban con la intención de quedarse con la victoria.

Pese a que el encuentro estuvo bastante equiparado y con oportunidades de gol en ambas porterías, la victoria se la terminó llevando Universidad de Chile gracias a la solitaria anotación de Matías Zaldivia al minuto 70', tras un rebote luego de un balón parado.

Con esta importante victoria, Universidad de Chile puede respirar un poco más tranquila al conseguir con esto su primer triunfo en el Campeonato Nacional. Por otro lado, Colo Colo vuelve a llenarse de críticas, es especial por el sistema táctica de Fernando Ortiz.

Luego de la dolorosa derrota por la cuenta mínima de Colo Colo ante Universidad de Chile en la versión númro 199 del Superclásico del fútbol chileno, las críticas volvieron a caer sobre Macúl, en especial por el trabajo de Fernando Ortiz y sorprendentemente la capitanía de Fernando De Paul.

No cree que un arquero deba ser capitán

Con respecto a esto último, quien realizó esta crítica fue la leyenda del cacique, Esteban Paredes, quien señaló que a su parecer un arquero no debería ser capitán en un equipo. "En lo personal creo que un arquero no puede ser capitán, porque está muy lejos del árbitro, debería ser un jugador de campo".

Revisa a continuación las declaraciones del exgoleador albo:

