¡Lo confundieron con un prófugo! Joven pasó tres días preso por error y Estado deberá pagarle millonaria indemnización

Una indemnización de $30 millones deberá pagar el Estado tras un fallo dictado por el Primer Juzgado Civil de Antofagasta. Y todo luego de que un joven estudiante de gastronomía fuera confundido con un individuo que mantenía una orden de detención vigente, razón por la cual terminó encarcelado por tres días.

De acuerdo con lo informado por CHV Noticias, el Tribunal apuntó directamente a Carabineros, señalando que no se utilizaron los correspondientes sistemas de verificación, como el “crossmatch”, que habrían sido claves para evitar la injusta detención.

Frente a otros estudiantes, el universitario fue arrestado tras un error de identificación. Los funcionarios lo vincularon con un individuo que comparte su mismo nombre completo, quien en realidad mantiene una orden de captura pendiente por Violencia Intrafamiliar en Cañete, Región del Biobío, según el citado medio.

Magistrado cuestionó actuar de Carabineros

Más tarde, se reveló que el joven ni siquiera contaba con antecedentes penales. El juez Arturo Iribarren Pérez recriminó que se generara una detención arbitraria a raíz del actuar policial, el cual no dudó en criticar tildándolo como un “grosero descuido”.

En el fallo, se manifestó: "Se enmarca en una manifiesta falta de servicio por parte de funcionarios públicos que forman parte de un órgano de seguridad nacional, principalmente por haber prestado un servicio deficiente, en los deberes y obligaciones que le impone el ordenamiento jurídico en ejercicio de sus facultades autónomas”.

Tras permanecer poco más de tres días privado de libertad en un calabozo, la justicia resolvió responsabilizar al Estado de Chile por el daño causado. El fallo acogió parcialmente la acción judicial y fijó una compensación de $30 millones por perjuicio moral.

