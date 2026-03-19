Y eso que aún no empieza: hinchas de Colo Colo reciben el primer gran portazo en la Copa de la Liga 2026

La Copa de la Liga arranca con su primera edición y los clubes se preparan para enfrentarla con toda la seriedad posible, pues el campeón tendrá la posibilidad de clasificar como Chile 3 a la Copa Libertadores de 2027. En ese sentido, en Colo Colo ya comenzaron a recibir los primeros problemas en la competencia.

El Cacique debuta este fin de semana ante Coquimbo Unido, y espera hacerlo bajo el atento aliento de 42 mil hinchas que asistirán hasta el Estadio Monumental. Los albos tendrán que aprovechar esta oportunidad, porque para el siguiente partido el panorama será completamente distinto en este aspecto.

Colo Colo recibe el primer portazo en la Copa de la Liga

El segundo partido del Cacique es ante Deportes Concepción como visitante, partido para el que muchos estaban ilusionados de asistir. Sin embargo, las autoridades regionales desestimaron la petición del León de Collao para recibir a 4 mil fanáticos albos, por lo que el encuentro solo se jugará con hinchas locales en la octava región.

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Hinchas albos no podrán asistir al Ester Roa Rebolledo.

Así las cosas, el partido de entre albos y lilas albergará a 22 mil espectadores que, en la previa, tendrán que ser todos de Deportes Concepción. De igual forma, los hinchas del Cacique se las han arreglado para asistir a otros compromisos a pesar de tener la entrada bloqueada, escenario que probablemente vuelva a darse.

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¿Cuándo es el partido entre albos y lilas?

Este partido corresponde a la segunda fecha de la Copa de la Liga y está pactado para este martes 24 de marzo a las 20:30 horas en un Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción que debería estar colmado de fanáticos lilas.