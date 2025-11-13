Elecciones 2025: Todo lo que necesitas saber antes de ir a votar este 16 de noviembre

Este domingo Chile vuelve a las urnas para elegir a su próximo presidente o presidenta, renovar el Congreso y decidir parte del futuro político del país. Desde los horarios, documentos, lugares de votación y hasta la polémica Ley Seca, te contamos todo lo que debes saber antes de salir a votar en estas elecciones 2025.

El país se prepara para otra jornada decisiva. Este domingo 16 de noviembre de 2025, más de 15 millones de chilenos están convocados a participar en las elecciones presidenciales y parlamentarias.

¿Dónde votar y cómo revisar mis datos?

El primer paso es saber dónde te toca votar. El Servicio Electoral (Servel) habilitó la plataforma consulta.servel.cl, donde, ingresando el número de RUN, se puede conocer el local de votación, número de mesa y si fuiste designado vocal.

Además, desde el Servel recomiendan averiguar estos datos con anticipación, puesto que muchos locales han cambiado de ubicación respecto de procesos anteriores.

¿Qué documentos debo llevar?

Para votar solo necesitas presentar tu cédula de identidad o pasaporte chileno. Ambos documentos serán válidos incluso si están vencidos dentro de los últimos 12 meses. Eso sí, recuerda que no se aceptarán fotocopias, fotografías ni comprobantes de trámite. Además, el documento debe estar en buen estado para permitir la verificación de identidad.

Voto obligatorio y excusas válidas

Por segunda vez desde el retorno del voto obligatorio, los electores deberán acudir a las urnas o arriesgarse a una multa. Solo quienes puedan justificar una causa válida —como enfermedad, encontrarse a más de 200 kilómetros del local de votación o estar fuera del país— podrán excusarse ante el Juzgado de Policía Local.

Para quienes se encuentren lejos de su comuna el día de la elección, Carabineros de Chile habilitará en www.comisariavirtual.cl una constancia digital que servirá de respaldo.

¿Hasta qué hora puedo ir a votar?

Las mesas receptoras de sufragios abrirán a las 08:00 horas y cerrarán a las 18:00 horas. Si al momento del cierre aún hay personas en fila, podrán votar todas antes de que se inicie el conteo. De todas formas, desde el Servel recomiendan acudir temprano a las urnas.

¿Habrá Ley Seca este 16 de noviembre?

Una de las preguntas más repetidas en cada elección tiene este año una respuesta distinta: no habrá Ley Seca. La antigua norma que prohibía la venta de alcohol durante las jornadas electorales fue derogada en 2024, por lo que bares, restaurantes y botillerías podrán funcionar con normalidad.

Eso sí, el día de la elección es feriado irrenunciable para el comercio, por lo que malls y centros comerciales administrados bajo una misma razón social deberán permanecer cerrados.

¿Y si resido fuera de Chile?

Los chilenos con domicilio electoral en el extranjero también podrán participar en las elecciones 2025. El voto se realiza de manera presencial en los consulados y locales habilitados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los horarios pueden variar según el país, por lo que se recomienda consultar en el sitio del consulado correspondiente.