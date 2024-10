Sujeto agrede a su propia madre: el violento actuar de hombre que intimidó a notera de CHV

Durante la jornada en el matinal Contigo en la Mañana, un violento sujeto interrumpió el despacho de la periodista Daniela Muñoz, quien intentó ayudarlo a él y su familia para recuperar una vivienda que tenían arrendada. En concreto el hecho ocurrió en la comuna de Santiago y el sujeto aseguraba ser víctima de una estafa.

El hombre, quien estaba acompañado de su madre declaró que le debían cerca de $18 millones en arriendo, un dinero que habría recibido Cristián, un ciudadano peruano que los engañó al subarrendar la propiedad a cerca de 10 personas.

Tenso momento de notera con sujeto

En el lugar, la periodista aseguró que Marianela, la dueña del inmueble estaría dispuesta a llegar a una especie de acuerdo por el hecho de vivir niños en el sitio, dejaría que los residentes se quedaran a hasta diciembre. Sin embargo, esto generó el enojo del hijo de la mujer, quien desmintió estos dichos y dijo querer recuperar el lugar lo antes posible.

“La tele miente, mienten los abogados, mienten los políticos, mienten todos esos hue... Vinieron a pura huevear, a hacer perder el tiempo. ¿Y sabís que más? Chao con tu hue... de nota” partió diciendo el hombre. "No le pegue a su mamá" lanzó la notera en terreno a lo que el hombre apuntó. "Yo tengo paciencia y llegó hasta aquí no más". "No quiero que me amenace" recalcó la profesional.

"Yo no te he amenazado. Si tú te sentís frágil no es culpa mía" añadió el hombre a lo que Muñoz respondió. "No, no me siento frágil" siendo nuevamente interrumpida por el sujeto que aseguró que "tu colega cobarde nos dejo adentro, entró con cámara y todo, pero luego se arrancó. En la nota que hicieron quedó registrado" apuntó.

"Entiendo que hay un enojo de por medio, pero nosotros queremos encontrar una solución. Estamos haciendo público este caso, porque a ustedes ya los han estafado" cerró por su parte la notera.

