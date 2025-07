“¡Déjame terminar!”: el tenso intercambio entre Sabas Chahuán y el diputado Longton en matinal

Un tenso cruce en vivo protagonizaron el exfiscal nacional Sabas Chahuán y el diputado de Renovación Nacional Andrés Longton, a raíz del debate sobre el levantamiento del secreto bancario en investigaciones relacionadas con crimen organizado. El enfrentamiento verbal ocurrió durante el matinal Mucho Gusto (Mega), mientras se discutía la polémica liberación de un sicario venezolano y un móvil recogía las reacciones de parlamentarios desde el Congreso.

En ese contexto, Sabas Chahuán, panelista del programa, aprovechó la instancia para consultar al diputado Longton por qué se oponía a otorgar mayores facultades a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con el fin de levantar el secreto bancario sin necesidad de una orden judicial.

¿Qué generó la tensión entre Chahuán y Longton?

La explicación del parlamentario se extendió y comenzó a exasperar al exfiscal, quien lo interrumpió: “No me está contestando”, señaló. “Yo no hablé de todas las medidas intrusivas, porque eso es ridículo. Pero, excepcionalmente y por razones de celeridad, ¿por qué la UAF no podría levantar el secreto bancario para efectos de análisis?”.

En medio del intercambio, Chahuán lanzó una frase que evidenció su molestia: “¡Hice clases 35 años! Conozco el Código Procesal Penal”. Por su parte, Longton insistía en que levantar el secreto bancario por vía administrativa podría vulnerar garantías constitucionales, y lo comparó con intervenir un teléfono sin autorización judicial.

La comparación fue inmediatamente rechazada por Chahuán: “¡No es lo mismo, poh, hombre! ¡El secreto bancario y punto, no es lo mismo!”. Mientras el diputado seguía argumentando sobre los límites de las atribuciones de la UAF, el exfiscal se mostró visiblemente incómodo y lo interrumpió nuevamente:

“¡No, poh, diputado! ¡Déjame terminar, por favor! No es lo mismo congelar fondos, que es una medida cautelar, que abrir el secreto bancario, que es una medida intrusiva. Usted perfectamente podría autorizar una medida intrusiva de manera excepcional. ¡Y por favor, no me ponga al mismo nivel revisar el secreto bancario que interceptar teléfonos!”.

