El mensaje de Neme a Karen Doggenweiler tras importante anuncio de Mega: "Lo voy a decir"

Durante la jornada de este lunes Mega anunció que la periodista y conductora del matinal Mucho Gusto Karen Doggenweiler, será la nueva conductora del Festival de Viña del Mar. Su compañero de conducción del programa matutino, José Antonio Neme fue el encargado de dar la noticia y aprovechó de entregarle unas palabras al periodista.

Cabe mencionar que, Neme debió interrumpir sus vacaciones en México para conducir el momento en que se le entregaba la conducción a la destacada animadora de televisión. "Me llegó un mensaje muy crítico del canal de que tengo que volver a Chile lo antes posible, que van a pasar cosas y me las van a comunicar el día lunes. Me imagino que a nivel ejecutivo o al equipo del matinal yo no sé si vienen cambios" dijo el fin de semana Neme a través de su Instagram.

¿Qué le dijo Neme a Karen tras enterarse de la noticia?

“¿Saben lo que me gusta de la Karen? Lo voy a decir, porque ustedes me conocen. Tú trasciendes a los canales, Karen, tú eres de la industria” partió diciendo Neme agregando que “tú no eres de un canal en particular, no eres presa de una marca, eres tu propia marca. Una mujer, además, grande, madura, con historia, que no usual en la televisión chilena. Eso me llena de orgullo” cerró.

"Gracias, qué linda oportunidad (...) es un sueño largamente acariciado, la agradezco a Megamedia", declaró Karen tras enterarse de la noticia. Así mismo el periodista recordó que cuando realizó su práctica profesional, la animadora fue bastante cariñosa con él e incluso le ofreció ayuda en lo que necesitara.

"La conozco unos 20 años, recuerdo en un asado (...) y ella se acerca con mucho cariño, yo estaba recién empezando después una práctica. Me dice 'tú estás haciendo la práctica, yo creo que tú tienes algo de talento'" recordó Neme quien aseguró que "cuando la miro todos los días llegando acá, nos saludamos, la miro a los ojos, nos conectamos y sigo viendo a esa misma Karen de 20 años. Karen Doggenweiler, más que una buena periodista, comunicadora, showoman, es una tremenda mujer".

