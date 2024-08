"Sí, se puede": El Indio se puso de pie en Podemos Hablar tras amputación de su pierna

Mauricio Medina, conocido como "el Indio", fue uno de los invitados en el reciente episodio de Podemos Hablar de Chilevisión. En el programa, el comediante habló en profundidad sobre la diabetes que lo ha afectado durante estos años.

Es importante recordar que en octubre del año pasado, Mauricio Medina se sometió a la amputación de la parte inferior de su pierna derecha. En ese contexto, el humorista compartió detalles sobre su complicada recuperación.

“Es tan lento el proceso...", partió relatando al animador del programa, Julio César Rodríguez. "Uno quiere estar luego caminando, es lo primero que uno se imagina: 'me voy a parar y voy a salir caminando... no'”, aseguró el artista de 57 años.

Durante la conversación, Mauricio recordó que su vida ha estado en peligro en cinco ocasiones, siendo la más crítica la que ocurrió en octubre de 2023. Dicho incidente se produjo mientras el comediante trabajaba en Lima, Perú, cuando una infección en su pie derecho, debido a la diabetes, se propagó a su pierna.

"Yo iba bien con el proceso, porque ya me habían amputado un dedo. Pero, al tiempo, se me hizo una herida en el otro pie", dijo, respecto a la extremidad que le fue mutilada quirúrgicamente.

Debido a su estado de salud, no se le permitió embarcar en un avión. Así que tuvo que viajar en un bus durante 22 horas de Lima a Tacna. Al llegar, tomó un colectivo hasta el hospital de Arica, donde fue sometido a una cirugía de urgencia. "Esa herida se me infectó, pero no pensé que iba a ser tan grave", recordó en Podemos Hablar.

A su llegada, el Indio fue sometido a una cirugía de urgencia. Inicialmente, los médicos amputaron hasta el tobillo, pero debido a la persistencia de la infección, tuvieron que amputar la parte inferior de su pierna derecha. En este tiempo, Mauricio Medina pasó más de dos semanas en coma inducido. “Fue terrible, fue chocante, le preguntaba a mi señora '¿qué me hicieron? ¿por qué estoy así?'... me porté horrible en el hospital”, confesó.

Lázaro, levántate y anda

A pesar de las dificultades, Mauricio optó por dar algunos pasos con su prótesis en el estudio, con la ayuda de Rafael Araneda, quien también fue invitado al programa del viernes. Así, el comediante se puso de pie y caminó unos pasos con su prótesis. "No puedo caminar tanto todavía", comentó mientras recibía los aplausos del público.

Cabe destacar que, por estos días, el ex integrante de Dinamita show se encuentra presentando su monólogo de stand up Mala Pata. “Un amigo me puso manguera de plaza, porque empiezo parado aquí y me voy para el lado, me voy para el lado, me voy para el lado (...) y mis amigos ahora son los más beneficiados, porque ya no piensan en qué regalarme; me dan los calcetines guachos”, bromeó el Indio.