El histórico folclorista chileno Nano Parra sorprende con nuevo estreno a sus 88 años

El músico y folclorista chileno Nano Parra, vuelve a sus 88 años con un sencillo doble que edita bajo el sello Sony Music en Fiestas Patrias para rememorar aquellos estrenos musicales “a la antigua”, con dos canciones en una misma edición.

Se trata de la recuperación de repertorio folclórico de Nano Parra. En efecto, el hijo de la folclorista Hilda Parra y sobrino mayor de Violeta, Roberto, Lalo y Nicanor, forma parte de la segunda generación de la emblemática familia de músicos chilenos y hoy en sus bien llevadas ocho décadas, sorprende con novedades musicales para homenajear el vibrante folclor y la identidad chilena con su música.

“En mi velorio no quiero llantos…”

Este 18 de septiembre estará disponible en plataformas un single doble “Mi Velorio / Ojo con los Paseos”, una edición especial que evoca los años en que el músico era parte del catálogo de artistas de RCA Víctor, hoy Sony Music. “Mi Velorio”, es una canción escrita originalmente como sirilla en los años setenta y que revive ahora en una versión cumbia con orquesta completa, cargada de energía, colores y bronces.

Una apuesta que refleja el espíritu festivo que Nano Parra ha plasmado desde siempre en su cancionero. Este sencillo se acompaña de una nueva versión de “Ojo con los Paseos” (grabada originalmente en 1971), esta vez junto al grupo Los Tricolores, banda heredera de la tradición de la cueca urbana actual.

"En mi velorio no quiero llantos, menos cara de tristeza, solo quiero la alegría en la parrilla y la mesa. Esta canción nació como un juego de vida hace muchos años, y hoy vuelve con más fuerza que nunca para que la gente baile, ría y celebre conmigo”, señala Nano Parra

Con este trabajo, el folclorista y Los Tricolores dan vida a un diálogo intergeneracional que celebra la tradición chilena con una mirada renovada hacia el presente, nada menos que con la producción del músico Ángelo Pierattini (Weichafe), la grabación de Tomás Pérez y la masterización realizada en Estados Unidos por Lewis Pickett, ingeniero con seis premios Grammy y créditos junto a C. Tangana, Ca7riel & Paco Amoroso y Juanes.

“Trabajar con Nano Parra es como abrir un libro vivo de la música chilena. Su energía es única y esta nueva versión muestra cómo la tradición puede transformarse y seguir conectando con nuevas generaciones”, comenta el productor Ángelo Pierattini.

Un legado vivo

Nano Parra es creador del concepto de “cueca chora” y uno de los cuequeros más vendedores de la historia chilena. Desde su debut con “Veinte cuecas con salsa verde” (1967), ha construido una trayectoria con más de 30 títulos que incluyen discos emblemáticos como “Contrapunto de cuecas choras” (1969), “Un racimo de cuecas choras” (1972), “Cuecas choras de toque a toque” (1975) y “Las cuecas choras más bacanas del Nano Parra” (2000).

Su obra retrata personajes de la vida urbana, la picardía popular y el humor, convirtiéndolo en una figura imprescindible para entender la evolución del folclor chileno en el último medio siglo. “Mi Velorio” (versión cumbia) y “Ojo con los Paseos” del incombustible Nano Parra estarán disponibles este 18 de septiembre en todas las plataformas digitales.