El feroz reclamo de Unión Española tras quedar con pie y medio en Primera B: "Fuimos claramente..."

Unión Española sigue en caída libre y tras una dura derrota ante Deportes Limache está con pie y medio en Primera B para la próxima temporada, y luego del partido fue Sabino Aguad, gerente general de los hispanos, quien sacó la voz con un brutal reclamo contra el arbitraje de un compromiso donde asegura fueron perjudicados.

Así es, tras caer por 1-0 con los 'tomateros' en el Lucio Fariña, el directivo no se guardó nada en diálogo con Independencia Hispana: "Recién terminó el partido, es difícil hacer un análisis, pero todavía hay vida, esperanza y vamos a seguir hasta el último minuto. Hay que ganar los dos partidos que quedan y esperar los otros resultados".

Fue tras ello que repasó en cada uno de los detalles al cuerpo arbitral liderado por Diego Flores, que a su juicio condicionó todo: "Pienso que el codazo era roja, no había discusión. Y en la de Tamayo (su expulsión), lo único que puede decir es que fue una acción brusca o desmedida, pero no le hizo nada al jugador. Le quitó la pelota".

Tomarán acciones, aunque sirva poco

"Creemos que en esas dos jugadas tan polémicas podrían haber llamado al VAR. En el partido de hoy fuimos claramente perjudicados. ¿Qué acción se puede tomar? ¿De qué sirve si ya perdimos el partido?. Vamos a apelar la roja de Tamayo, por supuesto. Pero el partido se perdió, ¿qué vamos a decir?", lanzó furioso.

"No quiero poner un nombre en un solo árbitro. Analizo hoy y eso, me parece que las dos jugadas más polémicas, el VAR y el árbitro actuaron diferente. En una jugada llama y en la otra no. Creo que actuaron más cargados hacia Limache que hacia nosotros", sentenció Sabino Aguad, que aún confía en el milagro para Unión Española.

